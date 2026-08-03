Hà Nội đề xuất bổ sung 63 Phó Chủ tịch UBND xã, phường

(VTC News) -

Sở Nội vụ TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi UBND thành phố về việc phương án số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã và chưa miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố.

Về tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo Nghị định số 300/2025, Sở Nội Vụ cho biết, tổng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tối đa của thành phố Hà Nội là: 126 × 2,5 = 315 Phó Chủ tịch.

So với số lượng cơ bản 252 Phó Chủ tịch, số lượng được tăng thêm là 63 Phó Chủ tịch.

Ngay sau khi Nghị định số 300/2025 của Chính phủ ban hành, tháng 12/2025, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Đảng ủy UBND thành phố phương án phân bổ số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm.

Tuy nhiên tại nội dung thẩm định, Ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu việc phân bổ số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm phải căn cứ kết quả phân loại đơn vị hành chính (thời gian quy định việc phân loại đơn vị hành chính triển khai hoàn thành trước 31/5/2026).

Xã Phúc Thịnh, Hà Nội nhìn từ trên cao.

Trong quá trình tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện Luật Thủ đô, Sở Nội vụ đã đề xuất nghiên cứu, thí điểm việc bố trí tăng thêm đồng đều số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp, nội dung này cần được đánh giá kỹ về sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý của việc thí điểm; đồng thời cần có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương, theo đúng quy trình, quy định.

Do vậy, thời điểm hiện nay chỉ tập trung bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND xã phường theo quy định tại Nghị định số 300/2025/NĐ-CP.

Theo phương án tổ chức ban đầu khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi xã, phường, đặc khu được bố trí không quá 2 Phó Chủ tịch UBND.

Đây là cơ sở xác định số lượng cơ bản 252 Phó Chủ tịch đối với 126 xã, phường trước khi tính số lượng tăng thêm theo Nghị định 300.

Theo số liệu Sở Nội vụ tổng hợp tại thời điểm xây dựng Tờ trình, 126 xã, phường của thành phố hiện có 247 Phó Chủ tịch UBND, còn thiếu 5 Phó Chủ tịch so với số lượng cơ bản 252 Phó Chủ tịch.

Trong đó, có 122/126 xã, phường đã bố trí đủ 02 Phó Chủ tịch UBND; có 3/126 xã, phường chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND (các phường: Yên Nghĩa, Thượng Cát, Bồ Đề); 1/126 xã hiện chưa có Phó Chủ tịch UBND (xã Minh Châu).

Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND còn thiếu tại các xã, phường chưa đủ số lượng 2 Phó Chủ tịch/đơn vị, được thực hiện theo quy trình công tác cán bộ và trình tự bầu, phê chuẩn theo quy định; không tính vào số lượng Phó Chủ tịch UBND tăng thêm theo Nghị định số 300.

Sở Nội vụ đề xuất, để đảm bảo hài hòa trong cơ cấu số lượng Phó Chủ tịch UBND giữa nhóm các xã và các phường và không vượt quá tổng số chỉ tiêu theo quy định, số lượng 63 Phó Chủ tịch tăng thêm sẽ phân bổ theo từng khối, dự kiến như sau:

Đối với khối phường: 51 x 0,5 = 25,5 Phó Chủ tịch được tăng thêm (làm tròn 26 Phó Chủ tịch). Bổ sung 26 Phó Chủ tịch lựa chọn 26 phường có tổng điểm phân loại đơn vị hành chính cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Đối với khối xã: 75 x 0,5 = 37,5 Phó Chủ tịch được tăng thêm (làm tròn 37 Phó Chủ tịch). Bổ sung 37 Phó Chủ tịch lựa chọn 37 xã có tổng điểm phân loại đơn vị hành chính cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.