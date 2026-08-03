Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, trên một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn đồi dốc, taluy đường giao thông; sụt lún đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đặc biệt cần theo dõi sát tình hình tại các thôn, bản, tổ dân phố và những điểm có nguy cơ cao trên địa bàn các xã, phường.