Xuyên đêm tìm kiếm nam thanh niên đi lạc trên bán đảo Sơn Trà
Do gặp mưa lớn, trời tối, địa hình phức tạp và tầm nhìn hạn chế nên Q. bị mất phương hướng, không thể tìm được đường ra trên bán đảo Sơn Trà.
Đà Nẵng: Cứu sống bé 7 tuổi bị đuối nước khi tắm biển
Tiếp nhận thông tin cháu bé 7 tuổi bị đuối nước khi tắm biển, 5 người đã bơi ra tìm kiếm, đưa cháu bé vào bờ an toàn.
Acecook Việt Nam chung tay xây dựng cộng đồng chủ động trước thiên tai
Đây là định hướng mà Acecook Việt Nam kiên trì theo đuổi thông qua việc cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai triển khai nhiều chương trình thiết thực.
Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai
Sau mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Lào Cai, lực lượng cảnh sát kịp thời đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8.
Hà Nội đề xuất bổ sung 63 Phó Chủ tịch UBND xã, phường
Sở Nội vụ TP Hà Nội đề xuất tăng thêm 63 Phó Chủ tịch UBND xã, phường.
Viettel IDC đạt nhiều giải Vàng, Bạc quốc tế về hạ tầng điện toán
Viettel IDC vừa nhận 4 giải tại Globee Awards for Technology 2026, với các hạng mục bao phủ nhiều lớp của hệ sinh thái hạ tầng số.
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Chính phủ quy định công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi công chức hoặc xét nghiệp vụ chuyên ngành.
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