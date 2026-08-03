  • logo
Xuất bản ngày 03/08/2026 06:13 PM
Xuất bản ngày 03/08/2026 06:13 PM

Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sau mưa lớn gây ngập nhiều khu vực ở Lào Cai, lực lượng cảnh sát kịp thời đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Sáng 3/8, mưa lớn trên địa bàn phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều khu vực ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ phải khẩn trương di dời tài sản để hạn chế thiệt hại.

Sáng 3/8, mưa lớn trên địa bàn phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến nhiều khu vực ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nước tràn vào nhà dân, buộc nhiều hộ phải khẩn trương di dời tài sản để hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Có mặt tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập sâu, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Có mặt tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng dầm mình trong nước lũ đưa người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập sâu, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Do nước dâng nhanh, nhiều khu vực bị ngập sâu, công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Do nước dâng nhanh, nhiều khu vực bị ngập sâu, công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị chức năng tiếp cận các điểm ngập nặng để hỗ trợ sơ tán người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị chức năng tiếp cận các điểm ngập nặng để hỗ trợ sơ tán người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Đợt cứu hộ được triển khai ngay sau khi mưa lớn gây ngập, góp phần bảo đảm giao thông, khắc phục ô nhiễm môi trường và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Đợt cứu hộ được triển khai ngay sau khi mưa lớn gây ngập, góp phần bảo đảm giao thông, khắc phục ô nhiễm môi trường và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 2/8 đến 14h ngày 3/8), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Cốc Mỳ 2 (xã Trịnh Tường) 150,6 mm; Liễu Đô (xã Lục Yên) 138,2 mm; Cốc San 128,2 mm; Quang Kim (xã Bát Xát) 124,2 mm; Tân Phượng 2 (xã Lâm Thượng) 113,4 mm; An Phú (xã Mường Lai) 91,4 mm.

Trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 2/8 đến 14h ngày 3/8), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Cốc Mỳ 2 (xã Trịnh Tường) 150,6 mm; Liễu Đô (xã Lục Yên) 138,2 mm; Cốc San 128,2 mm; Quang Kim (xã Bát Xát) 124,2 mm; Tân Phượng 2 (xã Lâm Thượng) 113,4 mm; An Phú (xã Mường Lai) 91,4 mm.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, trên một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn đồi dốc, taluy đường giao thông; sụt lún đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đặc biệt cần theo dõi sát tình hình tại các thôn, bản, tổ dân phố và những điểm có nguy cơ cao trên địa bàn các xã, phường.

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, trên một số khu vực của tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn đồi dốc, taluy đường giao thông; sụt lún đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đặc biệt cần theo dõi sát tình hình tại các thôn, bản, tổ dân phố và những điểm có nguy cơ cao trên địa bàn các xã, phường.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34°C
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 3/8: Mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34°C
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ?
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia ngày nào, mấy giờ?
XSMB 2/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
XSMB 2/8 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm