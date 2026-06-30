(VTC News) -

Chính phủ vừa có Nghị quyết 34/NQ-CP ngày 30/6/2026 về việc cho phép kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, thời hạn áp dụng thuế ưu đãi được kéo dài từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.

Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian áp dụng để phù hợp với diễn biến thị trường xăng dầu, yêu cầu điều hành kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường, VAT với xăng dầu đến hết tháng 9. (Ảnh minh họa)

Trước đó, đề xuất giảm này được Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt sau khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận hòa bình và khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, song thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bộ Tài chính cho rằng khả năng xung đột tái bùng phát chưa thể loại trừ hoàn toàn, trong khi nguồn cung xăng dầu toàn cầu vẫn chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Mặt khác, lượng xăng dầu cung ứng trên thị trường nội địa hiện chủ yếu là hàng dự trữ được mua từ trước với mức giá cao. Nguồn nhập theo giá mới thường có độ trễ do quá trình đàm phán giá của doanh nghiệp với đối tác nhập, thời gian vận chuyển dài ngày.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì thuế nhập khẩu ưu đãi ở mức 0% nhằm đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường ngoài ASEAN, qua đó giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Việc tiếp tục áp dụng chính sách không tính thuế VAT đối với xăng dầu được đánh giá sẽ hỗ trợ toàn bộ nền kinh tế thông qua việc giảm chi phí vận tải, logistics và sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần kiềm chế lạm phát, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng.

Theo tính toán, nếu áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 30/9, ngân sách Nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng so với trường hợp áp dụng đầy đủ các mức thuế như trước thời điểm chiến sự.

Bộ Tài chính cũng ước tính giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh 43 - 67,2% tùy loại, nếu các loại thuế với xăng dầu (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng) khôi phục ngay về mức trước thời điểm chiến sự. Khi đó, CPI bình quân năm nay dự kiến tăng thêm khoảng 0,78 điểm phần trăm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Với phương án tiếp tục miễn các loại thuế xăng dầu đến hết tháng 9 (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng), mỗi lít xăng E5 và E10 tăng khoảng 7-8%. Còn giá dầu diesel gần như không thay đổi.

Như vậy, bình quân mặt bằng giá xăng dầu tăng khoảng 5%, tác động đến CPI khoảng 0,11 điểm phần trăm - thấp hơn nhiều so với kịch bản khôi phục toàn bộ các sắc thuế.

Vì thế, Bộ Tài chính nêu quan điểm: việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay nhằm hài hòa mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá năng lượng, đồng thời tạo lộ trình đưa các sắc thuế trở lại mức thông thường một cách phù hợp, tránh gây cú sốc giá cho thị trường và người tiêu dùng.