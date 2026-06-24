Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay thêm 3 tháng.

Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, thời gian áp dụng các mức thuế ưu đãi sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9 thay vì kết thúc vào cuối tháng 6.

Theo phương án được Bộ Tài chính đưa ra, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu sẽ tiếp tục được miễn trong giai đoạn mới. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng sẽ được đưa trở lại từ ngày 1/7, với mức thu lần lượt 10% đối với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.

Đề xuất gia hạn được đưa ra khi thị trường dầu mỏ quốc tế dù đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau những diễn biến tích cực liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ đảo chiều.

Bộ Tài chính cho rằng những bất ổn địa chính trị vẫn có thể tác động đến nguồn cung và mặt bằng giá năng lượng trong thời gian tới.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9.

Một yếu tố khác khiến cơ quan quản lý cân nhắc kéo dài chính sách giảm thuế là độ trễ của thị trường trong nước. Theo Bộ Tài chính, nguồn xăng dầu đang lưu thông hiện nay chủ yếu vẫn là lượng hàng doanh nghiệp đã nhập trước đó với mức giá cao. Trong khi đó, việc nhập khẩu theo mặt bằng giá mới cần thời gian để đàm phán, vận chuyển và bổ sung vào nguồn cung.

Trước đó, nhằm hạn chế tác động từ xung đột tại khu vực Trung Đông, các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu đã được áp dụng đến hết ngày 30/6.

Sau các kỳ điều hành gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã giảm liên tiếp. Hiện giá xăng E10 ở mức 20.750 đồng/lít, dầu diesel 23.530 đồng/lít. Tuy nhiên, so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột Trung Đông, giá nhiên liệu trong nước vẫn cao hơn khoảng 5,9-33,8%.

Bộ đánh giá, nếu toàn bộ các sắc thuế với xăng dầu được đưa trở lại mức cũ ngay từ tháng 7, giá bán lẻ có thể tăng mạnh 43-67,2% tùy từng loại nhiên liệu. Kịch bản này có thể khiến CPI bình quân năm nay tăng thêm khoảng 0,78 điểm phần trăm, tạo thêm áp lực lên mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Ngược lại, với phương án tiếp tục miễn thuế bảo vệ môi trường, VAT và thuế MFN đến hết tháng 9, mức tăng giá dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể.

Giá xăng E5 và E10 có thể tăng khoảng 7-8%, trong khi dầu diesel gần như không thay đổi. Bình quân, mặt bằng giá xăng dầu được dự báo tăng khoảng 5%, tác động đến CPI khoảng 0,11 điểm phần trăm.

Dù ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong 3 tháng cuối quý III, Bộ Tài chính cho rằng đây là giải pháp cần thiết, để cân bằng giữa mục tiêu ổn định giá cả, kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung năng lượng và từng bước khôi phục nguồn thu.

Ngoài tác động đến giá bán, việc tiếp tục giữ thuế nhập khẩu ưu đãi MFN ở mức 0% cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đầu mối mở rộng lựa chọn nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống.

Theo dự thảo, chính sách mới sẽ áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 30/9. Trong trường hợp thị trường có biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể đề xuất Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế.