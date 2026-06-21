Đồng đội Ronaldo: 'Có người không muốn Bồ Đào Nha chiến thắng'

(VTC News) -

Các cầu thủ Bồ Đào Nha tiếp tục lên tiếng bác bỏ những tin đồn về mâu thuẫn nội bộ, đồng thời đáp trả những chỉ trích từ dư luận sau trận hòa đáng thất vọng trước CHDC Congo. Diogo Dalot là người mới nhất xuất hiện trên truyền thông Bồ Đào Nha để nói về vấn đề này.

"Tôi sẽ không nêu tên một hoặc hai người, nhưng có những người không muốn Bồ Đào Nha chiến thắng. Tôi chỉ đến đây để truyền đạt thông điệp rằng toàn đội đang rất đoàn kết, Bồ Đào Nha đang tìm kiếm giải pháp và thay đổi”, Diogo Dalot trả lời trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan.

Trong ngày ra quân, đội tuyển Bồ Đào Nha sớm có bàn dẫn trước do công của Joao Neves nhưng họ để đối phương có bàn gỡ do công của Yoanne Wissa. Suốt hiệp 2, chính CHDC Congo mới là những người thi đấu tốt hơn. Họ bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn còn Bồ Đào Nha không có nổi một cú sút trúng đích.

Ronaldo vướng nhiều chỉ trích tại World Cup 2026.

“Tôi nghĩ mình không phải một bình luận viên. Hôm qua, Bồ Đào Nha đã có một cuộc họp và hiểu rằng tập thể này đang được bảo vệ. Rõ ràng có hàng triệu người muốn Bồ Đào Nha chiến thắng và nhiều người khác thì không. Nếu họ muốn chèo thuyền cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ làm và con thuyền không dừng lại.

Chỉ trích luôn là một phần trong hành trình này. Chúng tôi là những người đầu tiên muốn tạo ra khác biệt. Bồ Đào Nha rất tốt, mạnh mẽ, gắn kết và biết làm gì đến chiến thắng. Dù vậy tôi cũng hiểu rằng có những người không mong điều đó”, Diogo Dalot bức xúc.

Trên thực tế, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng chỉ có thể tự trách mình vì kết quả không tốt cũng như ồn ào trên mạng xã hội. Tranh cãi nổ ra từ chính đội trưởng Cristiano Ronaldo - người được kì vọng nhiều nhất và cũng gây thất vọng. Tiền đạo sinh năm 1985 đang loay hoay vượt qua áp lực từ truyền thông và chính bản thân mình.

Diogo Dalot nói thêm: "Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt lên vai các cầu thủ. Tôi chưa bao giờ che giấu và cũng không muốn né tránh trách nhiệm. Nhưng kỳ vọng là một chuyện, còn những gì chúng ta thực sự làm lại là chuyện khác. Chúng ta có khả năng không? Chắc chắn rồi. Chúng ta có đang làm những gì cần thiết không? Tất nhiên là có.

Trong trận đấu trước, Bồ Đào Nha đã không làm đủ tốt, nhưng còn một cơ hội khác để thay đổi điều đó. Áp lực phải thắng và kiểm soát trận đấu cuối cùng lại phản tác dụng, ảnh hưởng đến chính trận đấu. Đội tuyển Bồ Đào Nha cần tập trung vào 90 phút thi đấu, tận hưởng trận đấu chứ không phải lo lắng".

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan diễn ra lúc 0h ngày 24/6.