Ronaldo hứng bão chỉ trích, cầu thủ Bồ Đào Nha lên tiếng

(VTC News) -

"Cristiano Ronaldo đã quen việc phải đối phó với áp lực từ truyền thông mà chúng tôi gặp phải ở câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, các giải đấu ở châu Âu đến thế giới. Trong một giải đấu như vậy, sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo. World Cup là nơi mà bạn chỉ có thể thắng nếu đá tốt mọi trận đấu", Reuters dẫn lời Ruben Dias - trung vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ khi cơn khát bàn thắng của anh ở các giải đấu lớn đã kéo dài lên con số 10 trận. Từ World Cup 2022, Euro 2024 đến nay, anh vẫn không ghi thêm được bàn nào. Thực tế, ngôi sao của Al Nassr bộc lộ nhiều điểm yếu và khó lòng đáp ứng các trận đấu đỉnh cao.

Ronaldo gây thất vọng lớn.

Rất nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha đã bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ trên mạng xã hội vì... không chuyền bóng cho Ronaldo. Thậm chí, người nhà của tiền đạo sinh năm 1985 còn "đổ thêm dầu vào lửa" với những bình luận gây tranh cãi.

Ruben Dias một lần nữa lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Những lời chỉ trích không có ý nghĩa gì với đội tuyển Bồ Đào Nha, bàn tán là một phần của các giải đấu. Tất cả chỉ là bàn tán xung quanh đội tuyển mà thôi. Chuyện đó luôn xảy ra nếu có một trận đấu không tốt, đội tuyển Bồ Đào Nha đang tránh những chỉ trích như vậy".

Ở trận đấu gặp CHDC Congo, đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu thất vọng khi chỉ dứt điểm 7 lần trong cả trận, một lần duy nhất đưa bóng đi trúng đích cũng chính là bàn thắng của Joao Neves. Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ đến từ châu Phi. Ronaldo gây thất vọng còn hàng thủ của đội bóng đến từ bán đảo Iberia thi đấu không tập trung, thường xuyên mắc lỗi.

Ruben Dias vắng mặt vì chấn thương nhưng anh có thể trở lại trong màn đọ sức với Uzbekistan - trận đấu mà Bồ Đào Nha buộc phải thắng.

"Tôi thường xuyên thi đấu ở cấp độ câu lạc bộ với sơ đồ 5 hậu vệ, tôi hiểu rõ các yêu cầu chiến thuật. Việc tôn trọng kỉ luật về chiến thuật và vị trí trên sân rất quan trọng trong trận đấu với Uzbekistan. Tôi tin Bồ Đào Nha có những cầu thủ đủ chất lượng, bằng cách tuân thủ yêu cầu chiến thuật và ra quyết định đúng, chúng tôi sẽ làm nên khác biệt", Ruben Dias nói.