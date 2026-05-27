Chủ tịch Quốc hội: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu vận hành hiệu quả

Sáng 27/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã thể hiện rõ quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy, đổi mới hành động, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc.

Một trong những kết quả nổi bật được Chủ tịch Quốc hội nhắc đến là việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; chủ động rà soát, sửa đổi quy chế, quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

"Thực tiễn cho thấy, sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu vận hành hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục quan tâm khắc phục một số hạn chế.

Cụ thể là áp lực nhiệm vụ tham mưu rất lớn, yêu cầu tiến độ cao trong khi một số nơi còn thiếu cán bộ chuyên trách và nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số; việc lượng hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số còn khó khăn, chưa có tiêu chí đo lường và sản phẩm đầu ra rõ ràng; công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cần thực chất hơn, gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm người đứng đầu...

Lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.

"Công tác tham mưu phải bám sát yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Cùng với đó, cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể để sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp (Trung ương, tỉnh và cấp), phục vụ tốt việc sơ kết, đánh giá thực tiễn triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc trên môi trường số.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không chỉ là ứng dụng phần mềm hay số hóa văn bản, mà phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát; giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu.

Với những nội dung thuộc phạm vi bí mật, tối mật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần có hạ tầng, hệ thống riêng bảo đảm an toàn, bảo mật; còn những nội dung có thể chia sẻ, khai thác chung cần từng bước đưa vào các nền tảng dùng chung, tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

"Thực tiễn cho thấy, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm rất lớn thời gian xử lý văn bản, nâng cao tốc độ tra cứu, tổng hợp, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ phải thực chất, khách quan, công bằng; tránh hình thức, nể nang, cào bằng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu Trung ương tháo gỡ từ sớm, từ xa; bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả.

Cơ quan tham mưu chiến lược phải gương mẫu, nói đi đôi với làm

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra và Đoàn kiểm tra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: quochoi.vn)

Chia sẻ về khối lượng công việc của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư cho biết, yêu cầu đặt ra hiện nay rất cao, khối lượng nhiệm vụ rất lớn, trong khi thời gian triển khai không nhiều.

"Dù các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hết sức, song vẫn còn những việc chưa đạt như mong muốn. Trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Ban Thường vụ Đảng ủy nhìn nhận cần thẳng thắn kiểm điểm, nhìn thẳng vào sự thật để có giải pháp khắc phục, nhằm xử lý công việc tốt hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, đổi mới phương thức tổ chức công việc.

"Trong bối cảnh hiện nay, nếu vẫn duy trì tư duy cũ, cách làm cũ, phương pháp xử lý công việc rề rà, thì các cơ quan tham mưu chiến lược khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trước yêu cầu mới", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong sinh hoạt Đảng, các cuộc họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã và đang được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ chất lượng.

Những nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành, thời hạn ra sao, chất lượng thế nào đều phải được xác định cụ thể, đưa vào kết luận hội nghị để tổ chức thực hiện. "Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nếu một mắt xích chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của bộ máy", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định quyết tâm giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt Đảng và trong thực thi nhiệm vụ.

"Muốn chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt thì trước hết cấp trên, cơ quan tham mưu chiến lược phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Nếu bản thân chưa làm tốt, chưa toàn tâm toàn ý xử lý khó khăn, vướng mắc, thì khó có thể yêu cầu cấp dưới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.