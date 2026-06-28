Thua bạc nhược ở World Cup 2026, đội Uruguay bị hủy chuyên cơ về nước

(VTC News) -

Theo các nguồn tin từ báo El Pais, sau khi đội tuyển quốc gia bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) đã quyết định hủy chuyến bay thuê bao đưa toàn bộ đội tuyển từ đại bản doanh tại Mexico trở về thủ đô Montevideo. Thay vào đó, các cầu thủ sẽ chia thành nhiều nhóm và đi các chuyến bay thương mại như những hành khách thông thường.

Truyền thông Uruguay gọi đây là động thái "trừng phạt" sau kết quả đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia nước này. Một số cầu thủ sẽ trở lại CLB chủ quản ngay, trong khi những người khác sẽ về nước nghỉ ngơi vài ngày trước khi hội quân cùng đội bóng của mình.

Uruguay chỉ xếp thứ ba tại bảng H, đứng sau Tây Ban Nha và cả Cape Verde. (Ảnh: Reuters)

Uruguay vốn được kỳ vọng sẽ bước vào trận đấu với Tây Ban Nha ngày 27/6 trong tình thế đã giành vé vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, hai trận hòa trước Ả Rập Xê Út và Cape Verde khiến họ buộc phải có kết quả thuận lợi trong cuộc đối đầu tại Guadalajara.

Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 42 sau sai lầm của thủ môn Uruguay. Đội bóng Nam Mỹ không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 0-1. Kết quả này khiến Uruguay phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Việc bị loại sớm đã gây ra sự thất vọng sâu sắc trong nội bộ đội tuyển, ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo AUF. Trong những ngày tới, cơ quan quản lý bóng đá Uruguay dự kiến sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về hành trình tại World Cup nhằm phân tích các nguyên nhân dẫn đến kết quả này, đồng thời bắt đầu xác định định hướng tương lai cho đội tuyển quốc gia.

Video: Tây Ban Nha thắng 1-0 Uruguay

Trong buổi họp báo sau trận đấu với Tây Ban Nha, HLV Marcelo Bielsa phát biểu: "Tôi không để lại điều gì cho bóng đá Uruguay. Dù có thể cống hiến thế nào trong ba năm qua, tất cả cũng không còn ý nghĩa nếu không đạt được kết quả".

"Vị trí thứ tư ở vòng loại World Cup chẳng có giá trị gì, hạng ba tại Copa America cũng chẳng có ý nghĩa. Màn trình diễn lần này thì tôi không cần phải nói thêm nữa. Nếu hỏi nhiệm kỳ của tôi sẽ được nhớ đến như thế nào, thì đó sẽ là một nhiệm kỳ không để lại dấu ấn", ông nói thêm.

Chiến lược gia 70 tuổi người Argentina sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Uruguay sẽ phải tìm kiếm một HLV mới trước khi trở thành một trong những nước chủ nhà của World Cup 2030. Giải đấu này sẽ đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày World Cup đầu tiên được tổ chức tại Montevideo vào năm 1930.