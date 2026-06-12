Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47

Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati qua đời tại Bệnh viện Kinh King Chulalongkorn Memorial lúc 19h48 ngày 11/6, hưởng dương 47 tuổi.

Thông báo về Công chúa Thái Lan cho biết, mặc dù được đội ngũ y tế theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng sức khỏe của Công chúa Bajrakitiyabha tiếp tục suy giảm trước khi qua đời. Từ ngày 21/5, Công chúa được theo dõi đặc biệt do tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan. Trước đó, Công chúa nhập viện từ ngày 15/12/2022 sau khi bất tỉnh vì vấn đề liên quan đến tim mạch.

Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati. Ảnh: Hoàng gia Thái Lan.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã chỉ thị Cục Hoàng gia tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng gia. Linh cữu Công chúa Bajrakitiyabha sẽ được quàn tại Điện Phiman Rattaya trong khuôn viên Hoàng cung ở Bangkok.

Công chúa Bajrakitiyabha sinh ngày 7/12/1978. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Thammasat, Công chúa tiếp tục theo học tại Đại học Cornell (Mỹ), nhận bằng thạc sĩ luật và tiến sĩ khoa học pháp lý.

Trong quá trình công tác, Công chúa từng làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan, đồng thời đảm nhiệm một số vị trí trong lĩnh vực ngoại giao, trong đó có cương vị Đại sứ Thái Lan tại Áo kiêm Đại diện thường trực của Thái Lan bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Vienna giai đoạn 2012-2014. Năm 2017, Công chúa được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Công chúa cũng là người khởi xướng dự án Kamlangjai nhằm hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội, trong đó có phụ nữ đang chấp hành án phạt tù. Dự án được đánh giá là một trong những sáng kiến góp phần thúc đẩy việc xây dựng và thông qua “Quy tắc Bangkok” của Liên Hợp Quốc về đối xử với nữ phạm nhân.