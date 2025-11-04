Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney qua đời

(VTC News) -

Trong thông cáo, gia đình cho biết ông Cheney cống hiến trọn đời cho đất nước, trải qua nhiều vị trí then chốt: Chánh văn phòng Nhà Trắng, Hạ nghị sĩ đại diện bang Wyoming, Bộ trưởng Quốc phòng, và Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush (2001-2009).

"Ông Dick Cheney là người đàn ông vĩ đại và chính trực, người đã truyền dạy cho con cháu lòng yêu nước, sự can đảm, lòng nhân hậu và cả niềm đam mê câu cá", gia đình viết. "Chúng tôi biết ơn vô hạn vì tất cả những gì ông cống hiến cho đất nước, và vô cùng may mắn khi được ông yêu thương cũng như được yêu thương ông".

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. (Ảnh: Reuters)

Là nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong chính quyền Bush, Dick Cheney được coi là "trung tâm quyền lực" thực sự tại Nhà Trắng. Ông là kiến trúc sư trưởng trong "cuộc chiến chống khủng bố" mà quốc gia này phát động sau sự kiện ngày 11/9/2001.

Ông thúc đẩy chiến dịch Iraq năm 2003 – bước ngoặt định hình lại trật tự Trung Đông và di sản chính trị Mỹ trong nhiều năm sau đó, dù vũ khí hủy diệt hàng loạt – lý do ban đầu cho cuộc chiến – không hề được tìm thấy.

Xuyên suốt sự nghiệp, ông Cheney được ca ngợi là người kiên định với tầm nhìn chiến lược về an ninh quốc gia, nhưng cũng hứng chịu nhiều chỉ trích vì các chính sách cứng rắn và lập trường bảo thủ.

Dù vậy, giới quan sát đều công nhận ông là một trong những Phó Tổng thống có ảnh hưởng nhất lịch sử Mỹ, người đã góp phần định hình chính sách đối ngoại và an ninh của Washington trong thập niên đầu thế kỷ 21.