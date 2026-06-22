Thủ tướng gửi điện chia buồn Tư lệnh cách mạng, Phó Thủ tướng Cuba qua đời

(VTC News) -

Được tin Tư Lệnh Cách mạng, Phó Thủ tướng Cộng hòa Cuba Ramiro Valdés Menéndez từ trần ngày 21/6, ngày 22/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chính phủ Cuba và gia quyến ông Ramiro Valdés Menéndez.

Theo truyền thông, Phó Thủ tướng Cuba Ramiro Valdés Menéndez, một trong những nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc Cách mạng Cuba, qua đời tại Thủ đô La Habana, hưởng thọ 94 tuổi.

Ông Ramiro Valdés Menéndez. (Ảnh: Reuters)

Trang tin Cubadebate dẫn thông báo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba cho biết: “Với niềm tiếc thương sâu sắc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ thông báo tới nhân dân rằng vào sáng Chủ nhật 21/6, đồng chí chỉ huy lịch sử của Cách mạng Ramiro Valdés Menéndez đã từ trần – Anh hùng Cộng hòa Cuba và Anh hùng Lao động, người có quá trình cống hiến xuất sắc và lâu dài cho Tổ quốc”.

Thông báo nhấn mạnh vai trò của ông Valdés trong những giai đoạn mang tính bước ngoặt của cách mạng Cuba.

Trong những năm gần đây, dù đã ngoài 90 tuổi, ông Valdés vẫn giữ chức Phó Thủ tướng Cuba, phụ trách giám sát nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội như chương trình xây dựng nhà ở, sản xuất vật liệu, phát điện và đầu tư công nghiệp.

Ông Ramiro Valdés sinh ngày 28/4/1932 tại tỉnh Artemisa, miền tây Cuba, trong một gia đình nghèo có năm người con. Ông được xem là một trong những đại diện cuối cùng của “thế hệ lịch sử” – nhóm lãnh đạo do ông Fidel Castro đứng đầu, lên nắm quyền năm 1959 và xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa theo định hướng Liên Xô tại Cuba.

Sau khi cách mạng thành công, ông Valdés đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, trong đó có việc xây dựng bộ máy an ninh của chính quyền mới. Ông là một trong những người sáng lập Cục An ninh Nhà nước (DSE) và Tổng cục Tình báo (DGI), hai lần giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Cuba, từng làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng.

Ông được trao danh hiệu Anh hùng Cộng hòa Cuba vào năm 2001, tham gia Hội đồng Nhà nước và đến năm 2005 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tin học và Truyền thông.

Ông Valdés khá kín tiếng và hiếm khi phát biểu trước công chúng. Tuy vậy, những năm cuối đời, ông thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhà nước khi đi kiểm tra các dự án kinh tế trọng điểm. Ông cũng nổi tiếng là người yêu thể thao, duy trì thói quen chạy bộ và tập tạ trong nhiều thập kỷ, kể cả khi đã cao tuổi. Ông từng nói mình cần luôn ở trong trạng thái “sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra”.