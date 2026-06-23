Thư tay xúc động của người cha Singapore có con gái 720 gram được cứu sống ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa cho xuất viện một bé gái quốc tịch Singapore sau nhiều tháng điều trị, chăm sóc tích cực. Đây là trường hợp trẻ sinh non, cân nặng lúc sinh chỉ hơn 720 gram nhưng hồi phục ngoạn mục.

Tháng 3/2026, khi đang du lịch tại Đà Nẵng, sản phụ Singapore đang mang thai 25 tuần xuất hiện biến chứng tiền sản giật nặng - tình trạng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Ngay sau khi nhập viện, sản phụ được đưa tới Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các bác sĩ theo dõi sát và điều trị tích cực với mục tiêu kéo dài thai kỳ thêm từng ngày, giúp thai nhi thêm cơ hội phát triển trước khi chào đời.

"Cuộc đời chúng tôi đột ngột đảo lộn 180 độ. Vợ chồng tôi phải đối mặt với ranh giới sinh tử ở một nơi khác, mọi giao tiếp với y bác sĩ lúc đó hoàn toàn phải phụ thuộc vào ứng dụng Google dịch", người chồng nhớ lại những ngày đầu nhập viện đầy hoảng loạn.

Gia đình sản phụ hạnh phúc được xuất viện trở về quê nhà (Ảnh: BVCC)

Sau hai tuần nỗ lực giữ thai, tình trạng của người mẹ diễn biến phức tạp, buộc các bác sĩ đưa ra quyết định chấm dứt thai kỳ để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Bé gái cất tiếng khóc chào đời ở tuổi thai 27 tuần 1 ngày với cân nặng chỉ 720 gram.

Do sinh cực non, em bé phải đối mặt với nhiều thách thức như suy hô hấp, tăng áp phổi, nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh cùng hàng loạt biến chứng thường gặp ở trẻ non tháng. Có những thời điểm, từng chỉ số sinh tồn của bé đều được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Trong những tháng tiếp theo, bé được chăm sóc toàn diện tại khoa sơ sinh. Song song với nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, gia đình cũng kiên trì đồng hành cùng con bằng phương pháp da kề da, nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc đặc biệt theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Từng ngày trôi qua, bé dần vượt qua giai đoạn nguy kịch. Từ một em bé chỉ nặng hơn 720 gram, bé đã tự thở, bú mẹ tốt và tăng trưởng ổn định.

Bức thư tay xúc động của gia đình sản phụ (Ảnh: BVCC)

Chiều 22/6, khoảnh khắc được mong đợi nhất đã đến khi bé đủ điều kiện xuất viện, trở về nhà trong vòng tay gia đình. Người thân của bé viết bức thư tay bày tỏ sự biết ơn đối với y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đồng hành trong suốt hành trình giành lại sự sống cho em bé.

"Dù rào cản ngôn ngữ và việc giao tiếp qua phiên dịch là một thử thách lớn, nhưng điều đó được vượt qua nhờ sự thân thiện, tử tế và tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng. Chúng tôi thật may mắn khi nhaận được sự hỗ trợ từ một tập thể bác sĩ và điều dưỡng đầy lòng nhân ái" - người chồng xúc động bày tỏ.

Từ một thai nhi sinh non nơi đất khách đến ngày khỏe mạnh trở về nhà, câu chuyện của bé gái Singapore là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y tế và nghị lực mạnh mẽ của một sinh linh bé nhỏ mới chào đời.