Cứu sống bé trai sinh non viêm ruột nguy kịch

(VTC News) -

Bệnh nhi là song thai thứ 2, sinh mổ ở 31 tuần 4 ngày do suy thai, cân nặng lúc sinh 950 gram. Sau sinh, bé thở nhanh và được theo dõi tại khoa Sơ sinh của bệnh viện sản tại TP.HCM.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau sinh, bé xuất hiện hàng loạt triệu chứng nguy hiểm như bụng căng nhanh, ống thông dạ dày ra dịch xanh, chưa đi tiêu, tình trạng hô hấp xấu dần.

Kết quả X-quang bụng ghi nhận hình ảnh ruột giãn to, gợi ý tắc ruột. Bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các y bác sĩ thực hiện phẫu thuật cứu sống bệnh nhi. (Ảnh minh họa: BVCC)

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ hội chẩn thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu, nếu chậm trễ, nguy cơ thủng ruột, nhiễm trùng huyết và tử vong là rất cao.

BS.CKI Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Trong quá trình mổ ghi nhận 15 cm ruột non viêm, hoại tử, ruột giãn to, mất nhu động, nguy cơ thủng ruột cao do thiếu máu nuôi. Chúng tôi quyết định cắt bỏ hoàn toàn đoạn ruột hoại tử, sau đó nối lại hai đầu ruột lành”.

Đây là ca mổ vô cùng thách thức khi bệnh nhi sinh non chưa đến 1kg, kèm rối loạn đông máu, trong khi ruột rất nhỏ, mỏng và dễ tổn thương. Quá trình phẫu thuật đòi hỏi các bác sĩ thao tác nhanh, chính xác và tỉ mỉ tuyệt đối.

Sau phẫu thuật, bé được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tình trạng bệnh nhi ổn định dần, các chỉ số sinh tồn cải thiện tốt.

"Viêm ruột hoại tử là bệnh lý nặng, thường gặp ở trẻ sinh non, nhẹ cân, đặc biệt trong các trường hợp song thai một nhau có hội chứng truyền máu song thai”, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 nhấn mạnh.

Theo đó, bệnh nhi là thai cho trong hội chứng truyền máu song thai, với các đặc điểm thiếu ối, thiếu máu mạn tính và suy dinh dưỡng bào thai.

Còn người anh song sinh là thai nhận, nhận nhiều máu và dinh dưỡng hơn, cân nặng lúc sinh 1,5 kg. Sự mất cân bằng tuần hoàn này khiến máu được ưu tiên cho não và tim, còn đường ruột bị giảm tưới máu kéo dài từ trong bào thai, tạo điều kiện dẫn đến viêm ruột hoại tử sau sinh.

Trong truyền máu song thai, thai cho bị thiếu máu kéo dài. Máu được ưu tiên cho các cơ quan sống còn như não và tim, khiến ruột bị thiếu máu từ trong bào thai. Đây là cơ chế quan trọng dẫn đến viêm ruột hoại tử sau sinh.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi năm, Khoa Sơ sinh và Hồi sức sơ sinh tiếp nhận khoảng 40 - 50 trường hợp viêm ruột hoại tử, trong đó 20 - 30 trường hợp cần can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên trường hợp viêm ruột hoại tử trên trẻ truyền máu song thai rất hiếm gặp.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan trước các dấu hiệu tiêu hóa bất thường ở trẻ sinh non, bởi phát hiện sớm và phối hợp đa chuyên khoa kịp thời là yếu tố quyết định kết quả điều trị.