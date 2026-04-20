120 ngày giành giật sự sống cho bé sinh non 500gr phải thở máy kéo dài

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bệnh nhi Doãn Dương sinh ở tuần thai 25 tuần 4 ngày, cân nặng chỉ 500gr. Ngay sau sinh, bé được chẩn đoán suy hô hấp nặng, chảy máu não không do chấn thương và nhiễm khuẩn sơ sinh - những biến chứng nguy hiểm thường gặp ở trẻ sinh cực non, khiến tiên lượng sống rất mong manh.

Bé được theo dõi sát sao tại Trung tâm Sơ sinh - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Bệnh nhi phải thở máy liên tục trong thời gian dài, việc cai máy gặp nhiều khó khăn do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh. Song song với điều trị biến chứng, các bác sĩ phải xây dựng chế độ nuôi dưỡng đặc biệt. Sau gần 1 tháng chăm sóc tích cực, bé mới có thể bắt đầu ăn hoàn toàn qua đường tiêu hóa.

Niềm hạnh phúc của gia đình khi bé khỏe mạnh xuất viện.

ThS.BS Hà Đức Dũng, người trực tiếp điều trị cho biết, từng chỉ số sinh tồn của bệnh nhi đều được theo dõi sát sao, mỗi tiến triển nhỏ đều là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa hồi sức và dinh dưỡng.

Sau hơn 4 tháng, từ em bé nặng 500gr, Doãn Dương đã đạt cân nặng 2.550gr, tự thở, tự ăn và đủ điều kiện xuất viện. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ bệnh án ghi lại hành trình điều trị của bé dày tới 2kg - minh chứng cho quá trình giành giật sự sống đầy cam go.

Mẹ của bé, chị V.T.H cho biết, trong suốt thời gian con điều trị, chị phải thuê trọ gần bệnh viện, mỗi ngày vào viện để duy trì nguồn sữa mẹ. “Nhìn con được về nhà an toàn là điều mà trước đây tôi không dám nghĩ tới”, chị xúc động chia sẻ.

Các bác sĩ đánh giá, đây là một trong những ca hồi sinh thành công điển hình, cho thấy sự tiến bộ của y học sơ sinh Việt Nam. Tuy nhiên, sau xuất viện, trẻ sinh non vẫn cần được chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về dinh dưỡng, vệ sinh và tiêm chủng để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn và biến chứng lâu dài.

Hành trình của bé Doãn Dương không chỉ là một ca bệnh thành công mà còn là minh chứng cho nghị lực sống phi thường của bé và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong công tác hồi sức sơ sinh.