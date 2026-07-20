FIFA đập tan tin đồn ưu ái, Messi mất Quả bóng vàng World Cup 2026

(VTC News) -

Rạng sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha đánh bại Argentina và vô địch World Cup 2026 bằng bàn thắng duy nhất của Ferran Torres. Argentina cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời và mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Kết thúc trận đấu, người được FIFA trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 lại là Rodri Hernandez của Tây Ban Nha. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi trận chung kết diễn ra, rất nhiều thông tin trên các mặt báo quốc tế cho rằng Messi sẽ nhận danh hiệu này dù Argentina thắng hay thua.

Messi không được trao Quả bóng Vàng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trang Touchline tiết lộ thông tin trước trận đấu rằng Tiểu ban kĩ thuật của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sớm đưa ra quyết định về các giải thưởng cá nhân. Theo đó, có tin đồn rằng Lionel Messi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026 bất kể đội tuyển Argentina thắng hay thua.

Trong lịch sử, không thiếu các trường hợp nhận Quả bóng vàng World Cup dù để thua trận chung kết. Cái tên tiêu biểu nhất chính là Lionel Messi năm 2014. Khi đó, anh cùng Argentina thua Đức trong trận chung kết nhưng vẫn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Gần nhất, Luka Modric cũng trải qua tình huống tương tự. Đội tuyển Croatia thua 2-4 trước Pháp tại World Cup 2018 nhưng anh vẫn nhận Quả bóng vàng.

Cuối cùng, thông tin Messi giành Quả bóng vàng World Cup 2026 được xác nhận là sai sự thật. Rodri mới là cầu thủ được trao Quả bóng vàng World Cup.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đưa ra một loạt thống kê đáng chú ý. Rodri là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất tại World Cup, tỉ lệ chuyền bóng chính xác hơn 93%. Cầu thủ của Man City tự phá kỉ lục của mình tại World Cup 2022. Ngoài ra, tiền vệ này còn dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền thành công ở khu vực 1/3 sân cuối cùng với 170 đường chuyền thành công.

Marca bình luận: “Rodri Hernández đã khép lại kỳ World Cup của mình một cách hoàn hảo. Tiền vệ này được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau khi dẫn dắt Tây Ban Nha giành ngôi vô địch và trở thành bậc thầy ở tuyến giữa. Giải thưởng này không chỉ là những con số thống kê.

Rodri là người điều khiển lối chơi của Tây Ban Nha và kiểm soát nhịp độ của đội bóng. Anh và đồng đội cuối cùng đã đánh bại Argentina trong trận chung kết. Sau khi vượt qua chấn thương dài hạn và đến giải đấu với nhiều nghi ngờ, Rodri đã tìm lại phong độ đỉnh cao trên sân khấu lớn nhất và kết thúc giải đấu với tư cách nhà vô địch thế giới, một cầu thủ xuất sắc nhất không thể tranh cãi”.