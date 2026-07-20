Hoa phất dụ núi lặng lẽ khoe sắc vàng trên những vách núi đá vôi của vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Video: Thanh Tùng)
Loạt sai phạm tại khu xử lý rác hơn 3,4 triệu USD hoang phế ở Huế
Thanh tra TP Huế xác định hàng loạt sai phạm tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô) và kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.
'Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ'
2 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát, nỗi đau mất mát vẫn bao trùm vùng tâm lũ.
Hai du khách bẻ hơn 10kg san hô ở biển Nha Trang bị phạt 25 triệu/người
Hai nam du khách bị lập biên bản sau khi bẻ hơn 10kg san hô tại khu vực biển Hòn Chồng mang về làm đồ lưu niệm, mỗi người bị xử phạt khoảng 25 triệu đồng.
Loạt sai phạm tại khu xử lý rác hơn 3,4 triệu USD hoang phế ở Huế
Thanh tra TP Huế xác định hàng loạt sai phạm tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô) và kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.
Ngắm vách đá triệu năm của vịnh Hạ Long 'nở hoa' tuyệt đẹp
Giữa tháng 7, hàng nghìn cây phất dụ trên đảo đá vôi của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bung nở, phủ sắc vàng lên những vách núi được kiến tạo từ hàng triệu năm trước.
Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Tiếp tục tăng, cao nhất hơn 1 tháng
Lúc 6h ngày 20/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,98 USD/thùng, tăng 2,49 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 91,19 USD/thùng, tăng 3,09 USD/thùng.
Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² bao nhiêu?
Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² phụ thuộc vào diện tích xây dựng thực tế, đơn giá nhân công, vật liệu, phần móng, mái...
FIFA đập tan tin đồn ưu ái, Messi mất Quả bóng vàng World Cup 2026
Lionel Messi không được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 như nhiều tin đồn trước đó.
Messi yêu cầu rút thẻ đỏ cầu thủ Tây Ban Nha, trọng tài thẳng thừng từ chối
Lionel Messi yêu cầu trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ cho Marc Cucurella nhưng bị từ chối thẳng thừng.
Dự báo thời tiết 20/7: Miền Bắc có nơi mưa rất to, miền Trung nắng nóng
Ngày 20/7, trong khi miền Bắc nhiều nơi hứng mưa lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai thì miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.
Thắng Argentina 1-0, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026
Sáng 20/7, đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.
Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha 1-0 Argentina: Torres ghi bàn
Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina (2h ngày 20/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha đấu với Argentina chung kết World Cup 2026.
Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 2h ngày 20/7, chung kết World Cup
Cập nhật link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina chung kết World Cup 2026.
Cháy bãi rác rộng hàng nghìn m², gần 400 người dập lửa
Đám cháy bùng phát tại bãi rác Nghi Yên (xã Hải Lộc, Nghệ An) rồi lan sang rừng phòng hộ, gần 400 người cùng 6 xe cứu hỏa được huy động dập lửa.
Khẩn cấp xây khu tái định cư 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân Lai Châu mất nhà sau lũ dữ
Sau lũ quét ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xây khu tái định cư khoảng 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân mất nhà.
'Chiến binh 4 chân' từng tìm kiếm người ở Làng Nủ, nay vào Mường Than cứu nạn
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Huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ dập tắt cháy rừng trên đèo Lộc Hòa ở Đà Nẵng
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Mỹ tấn công công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Iran
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan đã bị tấn công trong đợt tập kích của Mỹ ngày 19/7.
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