Ngắm vách đá triệu năm của vịnh Hạ Long 'nở hoa' tuyệt đẹp

Thanh tra TP Huế xác định hàng loạt sai phạm tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô) và kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Giữa tháng 7, hàng nghìn cây phất dụ trên đảo đá vôi của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bung nở, phủ sắc vàng lên những vách núi được kiến tạo từ hàng triệu năm trước.

Lúc 6h ngày 20/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,98 USD/thùng, tăng 2,49 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 91,19 USD/thùng, tăng 3,09 USD/thùng.

Lionel Messi không được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 như nhiều tin đồn trước đó.

Lionel Messi yêu cầu trọng tài Slavko Vincic rút thẻ đỏ cho Marc Cucurella nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Ngày 20/7, trong khi miền Bắc nhiều nơi hứng mưa lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai thì miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.

Sáng 20/7, đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina (2h ngày 20/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha đấu với Argentina chung kết World Cup 2026.

Đám cháy bùng phát tại bãi rác Nghi Yên (xã Hải Lộc, Nghệ An) rồi lan sang rừng phòng hộ, gần 400 người cùng 6 xe cứu hỏa được huy động dập lửa.

Sau lũ quét ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, xây khu tái định cư khoảng 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân mất nhà.

Giữa mưa lớn, bùn đất, sạt lở ở bản Chít (xã Mường Than, Lai Châu), hai chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ tìm kiếm 4 người còn mất tích sau lũ quét.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy nhanh chóng đến khu vực xảy ra cháy rừng ở Đà Nẵng.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran xác nhận công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Darkhovin ở tỉnh Khuzestan đã bị tấn công trong đợt tập kích của Mỹ ngày 19/7.