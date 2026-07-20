Messi yêu cầu rút thẻ đỏ cầu thủ Tây Ban Nha, trọng tài thẳng thừng từ chối

(VTC News) -

Lionel Messi đề nghị trọng tài Slavko Vincic xử lý Marc Cucurella vì hành động che miệng khi nói chuyện trong trận chung kết World Cup 2026. Theo quy định được áp dụng tại giải đấu, cầu thủ có hành vi này trong tình huống đối đầu với đối phương có thể phải nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, trọng tài chính và tổ VAR không đưa ra án phạt đối với hậu vệ đội tuyển Tây Ban Nha.

Tình huống xảy ra trong thời gian bù giờ của hiệp hai, sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không cần thiết với Pau Cubarsi. Trước đó, tiền vệ Argentina đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Ở tình huống tiếp theo, Marc Cucurella che miệng khi nói chuyện với Lionel Messi. Tiền đạo sinh năm 1987 ngay lập tức báo với trọng tài Vincic về hành động của đối phương.

Messi “mách” trọng tài về việc Cucurella che miệng. (Ảnh: ReuterS)

Theo quy định của FIFA và ban tổ chức World Cup, hành động che miệng trong tình huống đối đầu với cầu thủ đội bạn có thể bị xử phạt bằng thẻ đỏ. Quy định này nhằm giúp trọng tài kiểm soát những phát ngôn có tính chất xúc phạm hoặc phân biệt đối xử trên sân.

Tuy nhiên, trọng tài chính và tổ VAR không chấp nhận đề nghị của Messi. Cucurella không phải nhận thẻ khi hậu vệ này nhanh chóng bỏ tay khỏi miệng. Cầu thủ Tây Ban Nha sau đó cũng giải thích với trọng tài và tỏ ý không hiểu phản ứng của Messi.

Ông Slavko Vincic làm trọng tài chính trong trận chung kết World Cup 2026. Hỗ trợ ông Vincic là hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh, còn trợ lý dự bị là Mohammad Alkalaf.

Ý tưởng xử phạt hành vi che miệng được FIFA đưa ra tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB) hồi tháng 2. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công khai ủng hộ việc rút thẻ đỏ trong những tình huống như vậy. Đề xuất sau đó nhận được sự đồng thuận tại cuộc họp bất thường ở Vancouver, Canada.

Tuyên bố của IFAB nêu rõ: “Theo quyết định của ban tổ chức giải đấu, bất kỳ cầu thủ nào che miệng trong tình huống đối đầu với đối thủ đều có thể bị phạt thẻ đỏ”.

Ở giải đấu năm nay, Miguel Almiron nhận thẻ đỏ vì dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối phương. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bị truất quyền thi đấu vì lỗi này. Sau đó, Piero Hincapie của Ecuador cũng bị đuổi khỏi sân vì hành vi tương tự.

Một số cầu thủ khác như Declan Rice và Jude Bellingham từng có hành động tương tự nhưng không bị xử phạt. Trong những trường hợp này, đối phương không phản ứng hoặc tình huống không tạo ra tranh cãi trên sân.