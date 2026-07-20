Tây Ban Nha quá mạnh, Argentina lập kỷ lục kém nhất chung kết World Cup

(VTC News) -

Sáng 20/7, đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỷ số 1-0. Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất ở phút 106. Tuy nhiên, việc phải thi đấu hiệp phụ và tỷ số sát nút không phản ánh sự cân bằng giữa 2 đội bóng. Trước sức mạnh vượt trội của Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina phải gồng mình chống đỡ trong phần lớn trận đấu và tạo ra những thống kê đáng buồn.

Argentina trở thành đội đầu tiên trong lịch sử chung kết World Cup không dứt điểm lần nào trong 90 phút, tính từ khi Opta bắt đầu thống kê năm 1966. Tình trạng này kéo dài đến gần hết hiệp phụ. Tây Ban Nha đã tung ra 20 cú sút trước khi Lionel Messi thực hiện pha dứt điểm đầu tiên của Argentina ở phút 117. Cú vô-lê của tiền đạo 39 tuổi đập trúng Mikel Merino, còn cơ hội duy nhất sau đó bị Giuliano Simeone đưa bóng vọt xà.

Messi hoàn toàn bất lực trước Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Kết thúc trận đấu, Tây Ban Nha có 20 cú sút, trong khi Argentina chỉ dứt điểm 2 lần. Chênh lệch 18 cú sút là cách biệt lớn thứ hai từng được ghi nhận trong một trận chung kết World Cup, chỉ sau trận Tây Đức tung ra 23 cú sút còn Argentina chỉ có một lần dứt điểm năm 1990. Cả hai trận đấu đều kết thúc với thất bại 0-1 của Albiceleste.

Số cú sút của Tây Ban Nha trong hiệp một thực ra chỉ là 3, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,26, cho thấy Argentina vẫn phòng ngự tốt. Ở chiều ngược lại, đội bóng Nam Mỹ không có bất kỳ pha dứt điểm nào. Trước Argentina, đội duy nhất trải qua hiệp 1 trận chung kết mà không sút được là Pháp năm 2022 (thua chính Argentina).

Dù không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trong thời gian đầu, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente hoàn thành 235 đường chuyền ở một phần ba cuối sân, trong khi Argentina chỉ có 47. Chỉ số kiểm soát lãnh thổ của Tây Ban Nha đạt 83,3%, thể hiện sự chênh lệch lớn về khả năng đưa bóng sang phần sân đối phương.

Argentina chủ yếu tập trung phòng ngự, làm chậm nhịp độ trận đấu và cố gắng ngăn Tây Ban Nha triển khai bóng. Tuy nhiên, sức ép liên tục khiến nhà đương kim vô địch phải trông chờ vào màn trình diễn của Emiliano Martinez.

Thủ môn Argentina thực hiện 11 pha cứu thua, nhiều nhất đối với một thủ môn trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 1966. Đáng chú ý, số pha cứu thua của Martinez trong riêng trận chung kết còn nhiều hơn tổng số lần Unai Simon phải cứu thua trong cả giải đấu (10 lần). Martinez cũng là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, chuyền nhiều nhất của đội tuyển Argentina. Điều này phản ánh đội bóng Nam Mỹ lép vế ra sao.

Martinez duy trì hy vọng cho Argentina đến hiệp phụ thứ hai, nhưng không thể cản cú dứt điểm của Ferran Torres. Tiền đạo Tây Ban Nha vào sân từ ghế dự bị rồi sút chân trái ghi bàn sau tình huống Nico Williams đưa bóng từ đường chuyền của Pedro Porro đến đúng vị trí của anh.

Ferran Torres trở thành cầu thủ dự bị thứ hai trong lịch sử ghi bàn thắng quyết định ở chung kết World Cup, sau Mario Gotze trong trận Đức gặp Argentina năm 2014. Nếu tính tất cả các cầu thủ dự bị từng lập công ở chung kết, Torres là trường hợp thứ năm.

Sự vượt trội của Tây Ban Nha còn được thể hiện qua khả năng luân chuyển bóng. Pau Cubarsi hoàn thành 121 đường chuyền, còn Rodri có 101 đường chuyền chính xác. Kể từ năm 1966, mới chỉ có ba trường hợp một cầu thủ hoàn thành ít nhất 100 đường chuyền trong một trận chung kết World Cup, gồm Cubarsi, Rodri và Dunga của Brazil năm 1994.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha trở thành đội vô địch World Cup để thủng lưới ít nhất lịch sử. Họ chỉ nhận một bàn thua trong 8 trận, khi Charles De Ketelaere ghi bàn cho đội tuyển Bỉ. Đội bóng của HLV De la Fuente cũng chỉ cho các đối thủ tạo ra tổng cộng 2,3 bàn thắng kỳ vọng, trung bình 0,3 mỗi trận, mức thấp nhất từng được ghi nhận tại World Cup nam.

Tây Ban Nha không bị dẫn trước ở bất kỳ thời điểm nào trong suốt giải đấu. Chiến thắng trước Argentina cũng kéo dài chuỗi bất bại của đội bóng này lên 38 trận, dài nhất trong lịch sử các đội tuyển thuộc châu Âu và Nam Mỹ.

Trong khi Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, Argentina có lần thứ tư thất bại ở chung kết, sau các năm 1930, 1990 và 2014. Đây là số lần về nhì nhiều nhất lịch sử World Cup, ngang với đội tuyển Đức.