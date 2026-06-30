Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 nhanh, chính xác từ 8h ngày 1/7

(VTC News) -

8h sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước cùng phụ huynh có thể tra cứu kết quả ngay sau thời điểm công bố thông qua nhiều hệ thống chính thức.

Để việc tra cứu diễn ra nhanh chóng, hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi lượng truy cập tăng cao, thí sinh có thể lựa chọn một trong ba cách dưới đây.

Cách 1: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên VTC News

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu, Báo Điện tử VTC News mở hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, giúp thí sinh xem kết quả nhanh và chính xác.

Link tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên VTC News tại địa chỉ: https://vtcnews.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Các bước thực hiện:

Bước 1: Truy cập trang tra cứu điểm thi của VTC News.

Bước 2: Nhập số báo danh, chọn “Tìm kiếm” để xem điểm từng môn và kết quả kỳ thi.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi nhanh và chính xác nhất trên hệ thống tra cứu của Báo Điện tử VTC News.

Hệ thống được thiết kế đơn giản, tương thích trên cả máy tính và điện thoại, giúp thí sinh tra cứu thuận tiện ngay khi điểm thi được công bố.

Cách 2: Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT đồng thời công bố điểm thi trên hệ thống quản lý kỳ thi.

Địa chỉ tra cứu:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Giao diện hệ thống tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT năm 2026.

Thí sinh thực hiện theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp trước kỳ thi.

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCN (theo thông tin đăng ký), mật khẩu và mã xác nhận.Bước 3: Chọn mục “Tra cứu” để xem điểm các môn thi.

Đây là hệ thống chính thức do Bộ GD&ĐT quản lý, lưu trữ dữ liệu kết quả của toàn bộ thí sinh trên cả nước.

Cách 3: Tra cứu trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT

Cùng thời điểm Bộ GD&ĐT công bố điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo của 34 tỉnh, thành phố cũng cập nhật kết quả trên cổng thông tin điện tử của từng địa phương.

Thí sinh truy cập website của Sở GD&ĐT nơi đăng ký dự thi, nhập số báo danh theo hướng dẫn để xem điểm.

Ví dụ, thí sinh tại Hà Nội có thể tra cứu trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT Hà Nội tại: https://tracuu.hanoi.edu.vn

Sở GD&ĐT 34 tỉnh, thành phố công bố điểm thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của từng địa phương. (Ảnh: Giao diện tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội).

Việc công bố đồng thời trên nhiều hệ thống giúp phân luồng lượng truy cập, tạo điều kiện để thí sinh tiếp cận kết quả thuận lợi hơn.

Sau khi tra cứu, thí sinh nên kiểm tra kỹ điểm của từng môn thi. Trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo theo thời gian và quy trình do Bộ GD&ĐT quy định.

Tiếp đó, thí sinh cần theo dõi lịch đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước. Kết quả kỳ thi vừa là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa được nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh năm 2026.