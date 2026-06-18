Thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) ngày 18/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật để nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

"Trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và Xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, cần tổng rà soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Quán triệt việc chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 phải hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, các cơ sở nhà, đất dư dôi sau sắp xếp; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân không quyết liệt, để tồn đọng kéo dài.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước chỉ đạo tổng kiểm kê số hóa, rà soát, đánh giá các nguồn lực của đất nước, trả lời rõ các câu hỏi: Nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào đang phân bổ sai, nguồn lực nào chưa được định giá đúng, nguồn lực nào phải kiến tạo mới và ai sẽ phải chịu trách nhiệm phải tháo gỡ trong thời hạn bao lâu, bằng công cụ gì, kết quả ra sao?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu.

Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm vụ tiếp theo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sớm hoàn thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng và phục vụ kiểm soát, giám sát trên dữ liệu.

Đi kèm với đó là chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa; từ xử lý vụ việc sang hoàn thiện thể chế; từ rà soát thống kê sang xử lý dứt điểm; từ thu hồi tài sản ở khâu cuối sang giám sát bằng dữ liệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, chính phủ liêm chính, cơ quan liêm chính và xây dựng thể chế để không thể tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; không vì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mà làm cán bộ không dám làm, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

"Trong thời gian tới, phải kiểm soát quyền lực chặt hơn, hoàn thiện thể chế nhanh hơn, giám sát bằng dữ liệu tốt hơn, thu hồi tài sản sớm hơn, xử lý trách nhiệm cụ thể hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý.

Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.