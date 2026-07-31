Sang Mỹ đấu giao hữu với Brazil, đội tuyển Ấn Độ bỏ FIFA ASEAN Cup 2026?

(VTC News) -

Ngày 30/7, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) xác nhận trận giao hữu quốc tế với Brazil diễn ra vào ngày 3/10 tại sân Salt Lake (Kolkata). Đáng chú ý, trận giao hữu diễn ra đúng thời điểm FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh (24/9 - 3/10). Điều này đồng nghĩa với việc Ấn Độ nhiều khả năng sẽ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup do xung đột với lịch thi đấu của giải này.

“Một ngày sẽ đi vào lịch sử. Ấn Độ gặp Brazil trong trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA tại sân Salt Lake vào ngày 3/10”, AIFF viết trên tài khoản X chính thức.

Phó Tổng thư ký AIFF M. Satyanarayan thậm chí còn cho biết đây sẽ là cột mốc đặc biệt của bóng đá Ấn Độ: “Được chào đón một đội tuyển tầm cỡ như Brazil đến đất nước chúng tôi là khoảnh khắc phi thường và chắc chắn sẽ trở thành một chương mang tính biểu tượng trong lịch sử bóng đá Ấn Độ”.

Ấn Độ thông báo sẽ đá giao hữu với Brazil ngày 3/10. (Ảnh: AIFF).

Giám đốc các đội tuyển quốc gia Subrata Paul cho rằng trận đấu sẽ mang đến cho các cầu thủ Ấn Độ cơ hội hiếm có để thử sức trước một trong những cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới.

“Những trải nghiệm như thế này sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, truyền cảm hứng để họ dám mơ lớn và tạo nên những ký ức theo họ suốt sự nghiệp”, ông nói.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng xác nhận trận đấu với Ấn Độ. Hai đội sẽ gặp nhau trong trận đấu thứ ba của Brazil trong đợt FIFA Days tháng 10.

Theo kế hoạch ban đầu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), FIFA ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của các đội tuyển ngoài Đông Nam Á gồm Pakistan, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Trong đó, Ấn Độ nằm ở bảng A của Division 1 cùng chủ nhà Indonesia, Malaysia và Singapore.

Trong trường hợp Ấn Độ quyết định ưu tiên trận giao hữu với Brazil, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ phải đối mặt với biến động đầu tiên ngay trước thềm giải đấu. Dù vậy, đến nay cả FIFA và Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đội tuyển này có rút lui hay không.

Trước đó ngày 28/7, đội tuyển Trung Quốc cũng từ chối tham dự giải đấu. Thay vào đó, liên đoàn bóng đá nước này tổ chức giải giao hữu chất lượng cao cho đội nhà với các đối thủ gồm Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine. Đây được xem là màn “thử lửa” quan trọng của bóng đá Trung Quốc trước thềm Asian Cup 2027.