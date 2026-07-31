Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ bên phá Tam Giang
(VTC News) -
Khởi công từ năm 2009 với vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng nhưng đến nay dự án Vinconstec - Huế vẫn bỏ hoang, Thanh tra TP Huế cũng vừa kết luận dự án có nhiều sai phạm.
Khu nghỉ dưỡng hơn 600 tỷ bỏ hoang như biệt thư ma bên phá Tam Giang
Thanh tra TP Huế nhận định, việc dự án kéo dài xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, kết luận thanh tra nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư khi chưa tập trung nguồn lực tài chính, chậm điều chỉnh quy hoạch, không bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng được xác định chưa thực sự quyết liệt trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án.
Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định; giao UBND phường Thuận An sớm hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực để sớm đưa dự án trở lại triển khai, tránh tiếp tục kéo dài tình trạng khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỷ đồng bị bỏ hoang ngay tại cửa ngõ du lịch biển của Huế.
NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT
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