Tàu dầu bốc cháy gần Hormuz, Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm

(VTC News) -

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết tàu chở dầu đang di chuyển về phía nam gần Limah (Oman) sau khi bị va chạm vào mạn trái, gây ra hỏa hoạn. Vụ tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại về môi trường và khuyến cáo tàu thuyền nên thận trọng khi đi qua khu vực này.

Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, quan chức Mỹ đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công khi cho rằng quân đội Iran bắn ít nhất 2 tên lửa vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz vào đêm ngày 6/7. Cả hai tàu đều bị hư hại đáng kể, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng được nhìn thấy ở vịnh Oman, dọc theo tuyến đường vận chuyển nối liền eo biển Hormuz và biển Ả Rập. (Ảnh: AP)

Các vụ tấn công được báo cáo xảy ra sau khi thỏa thuận kéo dài một tuần giữa Mỹ và Iran về việc ngừng cuộc tấn công ở eo biển Hormuz hết hạn. Việc tạm ngừng này trùng với lễ tang cấp nhà nước kéo dài 6 ngày của Iran dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Vụ tấn công xảy ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran được tổ chức tại Doha tuần trước cũng kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể nào về tương lai của hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới đi qua trong thời bình. Tuyến hàng hải huyết mạch này gần như đã bị Iran phong tỏa hoàn toàn sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Cuối tháng trước, IRGC yêu cầu tàu thuyền phải tuân theo tuyến đường do Iran công bố khi đi qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. Lực lượng này trước đó thông tin “một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz”, gọi đây là điều không thể chấp nhận.