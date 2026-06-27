Quan chức Iran cảnh báo 'hành vi vi phạm' trên eo biển Hormuz sẽ bị xử lý

(VTC News) -

Theo Reuters, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran cho biết bất kỳ hành vi nào được cho là vi phạm chỉ thị vận tải biển của Iran qua eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý".

Bên cạnh đó, Iran cho biết đã thực hiện “các đòn tấn công trả đũa” nhằm vào những mục tiêu có liên quan đến Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên sau các cuộc không kích của Mỹ hôm 26/6.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đều được xem là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký.

Iran cũng đưa ra cảnh báo tới các quốc gia vùng Vịnh, yêu cầu không cho phép lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của mình bị sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran quanh khu vực eo biển Hormuz, đáp trả vụ Tehran tấn công một tàu thương mại gần tuyến hàng hải chiến lược này.

CENTCOM cho biết: “Máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm lưu trữ tên lửa và máy bay không người lái của Iran, cùng các trạm radar ven biển". Cơ quan này cũng khẳng định hành động tấn công tàu thương mại của lực lượng Iran là “hành vi gây hấn không có cơ sở, rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.

Tối 26/6, CENTCOM đã công bố đoạn video ghi lại một trong các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của Iran.

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump gọi vụ Iran tấn công bằng UAV nhằm vào một tàu thương mại là “vi phạm ngớ ngẩn” đối với thỏa thuận chấm dứt chiến sự, nhưng không cho biết liệu sự việc này có dẫn đến việc tái bùng phát xung đột quy mô lớn hay không.

Vài giờ sau, ông tiếp tục nói rằng vụ tấn công cho thấy Iran vẫn còn năng lực quân sự nhất định, dù đã trải qua nhiều tháng xung đột với Mỹ.

Ông nói: “Chúng ta vẫn còn xung đột. Họ vẫn còn năng lực, không nhiều, nhưng vẫn có. Họ chưa thua hoàn toàn, họ vẫn có thể tấn công”. Ông cũng nhấn mạnh rằng vụ tấn công là điều “không ai dự đoán trước”, đồng thời cho rằng hành động này là không thể chấp nhận.