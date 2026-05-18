TP.HCM nghiên cứu làm đường trên cao 18 km ở khu Nam, kết nối cầu Thủ Thiêm 4

UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận giao liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam Thành phố (đường Nguyễn Văn Linh).

Tuyến đường này được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dài gần 18km.

Theo văn bản của UBND TP.HCM, hồ sơ sau khi hoàn thiện sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đường Nguyễn Văn Linh dù quy mô 10 -14 làn xe nhưng vẫn trong nguy cơ ùn tắc khi lượng xe tăng cao.

Thành phố giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ đề xuất theo quy định.

Văn bản cũng lưu ý việc giao liên doanh này nghiên cứu không đồng nghĩa với chấp thuận loại hợp đồng PPP, phương án tài chính, phương án thanh toán cho nhà đầu tư hoặc các nội dung cụ thể của dự án.

Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được đánh giá trong quá trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Đồng thời, liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm khẩn trương lập hồ sơ theo đúng quy định của Luật PPP; đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, đề xuất phương án tài chính, hoàn vốn và tổ chức giao thông phù hợp.

Thành phố yêu cầu nhà đầu tư rà soát tính đồng bộ với quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và đường sắt đô thị trong khu vực.

Thời hạn hoàn thành hồ sơ nghiên cứu là 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn. Liên danh cũng phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo UBND TP.HCM, việc giao liên doanh lập báo cáo nghiên cứu đầu tư không ràng buộc điều kiện chỉ định liên danh này làm nhà đầu tư dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tổ chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao 18 km ở khu Nam sẽ chạy dọc đường Nguyễn Văn Linh, kết nối cầu Thủ Thiêm 4 và Quốc lộ 1.

Đầu tháng 3/2026, liên danh Đèo Cả - Trí Tín đã xuất đầu tư tuyến đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh. Theo đề xuất, tuyến đường dài khoảng 17,8km, điểm đầu kết nối cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công trước ngày 2/7 tới, điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 1.

Thời gian đầu tư dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Quy mô tuyến đường dự kiến xây dựng cầu cạn 6 làn xe đi trên cao, chạy dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Dọc tuyến sẽ xây dựng các nút giao tại các vị trí như Vành đai 2 nhánh phía Tây, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1.

Trong góp ý đề xuất của nhà đầu tư, Sở Xây dựng TP.HCM nhận định đường Nguyễn Văn Linh thuộc Vành đai 2 có lộ giới 120m, quy mô từ 6-14 làn xe, được định hướng là một trong các trục chính đô thị có tính kết nối nhanh, hạn chế giao cắt cùng mức. Vì vậy, đề xuất của nhà đầu tư phù hợp với định hướng quy hoạch.

Hiện nay, đường Nguyễn Văn Linh dù có quy mô 10-14 làn xe nhưng vẫn tồn tại nhiều nút giao cùng mức và có nguy cơ ùn tắc khi lượng xe tăng cao.

Cũng theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2026-2030, hàng loạt dự án kết nối với trục đường Nguyễn Văn Linh dự kiến hoàn thành, như mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, trục Bắc - Nam, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cùng các cầu Thủ Thiêm 4, Nguyễn Khoái và Bình Tiên.

TP.HCM cũng đã đầu tư Trung tâm Hành chính mới tại Thủ Thiêm, chuẩn bị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, phát triển khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thành bến tàu khách quốc tế nên lưu lượng xe dự báo tiếp tục gia tăng.

Việc đầu tư thêm tuyến đường trên cao chạy dọc đường Nguyễn Văn Linh là cần thiết. Hơn nữa, đầu tư theo phương thức PPP sẽ giúp huy động nguồn lực xã hội, phù hợp định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND TP.HCM xem xét, giao nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.