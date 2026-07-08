Tập gym 2 giờ mỗi ngày, nam kỹ sư bị tổn thương cơ, suýt suy thận

(VTC News) -

ThS.BS Nguyễn Thị Hoa, Khoa Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện E cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 31 tuổi trong tình trạng đau mỏi dữ dội vùng cơ hai cánh tay, sưng nề, đỏ rát kèm buồn nôn. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân do tập luyện quá sức.

Theo người bệnh, anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên làm việc tại công trường với cường độ cao. Sau giờ làm, anh vẫn duy trì tập gym từ 1-2 giờ mỗi ngày, chủ yếu tập các nhóm cơ tay, vai và ngực với mức tạ 5-10kg. Toàn bộ quá trình tập luyện đều dựa trên kinh nghiệm cá nhân, không có giáo án hay sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Ban đầu, anh chỉ cảm thấy đau nhức cơ nhiều hơn bình thường sau mỗi buổi tập nên nghĩ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên tiếp duy trì cường độ cao, hai cánh tay bắt đầu sưng nề, đỏ rát, đau nhiều, khiến việc nâng đồ vật, thay quần áo hay cử động tay cũng trở nên khó khăn. Lo lắng sức khỏe bất thường, gia đình đã đưa anh đến cấp cứu.

Tập gym 2 giờ mỗi ngày, nam kỹ sư bị tổn thương cơ, suýt biến chứng suy thận

Theo BS Nguyễn Thị Hoa, tiêu cơ vân là tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương, phá hủy và giải phóng các chất bên trong tế bào cơ vào máu. Nguyên nhân có thể do chấn thương, sử dụng thuốc, nhiễm trùng hoặc vận động quá sức.

Ở trường hợp này, việc tập luyện cường độ cao kéo dài trong khi cơ thể vốn phải lao động nặng tại công trường, không có thời gian nghỉ ngơi phục hồi khiến các nhóm cơ bị quá tải và tổn thương.

“May mắn là bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm. Khi nhập viện, người bệnh chưa có tổn thương thận hay các biến chứng nghiêm trọng khác. Sau điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, các chỉ số xét nghiệm dần trở về bình thường”, BS Hoa cho biết.

Theo các bác sĩ, những năm gần đây, các môn thể thao như gym, chạy bộ, đạp xe, pickleball... ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, không ít người vì muốn tăng cơ, giảm cân nhanh hoặc tập theo trào lưu đã liên tục tăng cường độ, thời gian vận động vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể.

Tiêu cơ vân hiện được ghi nhận ngày càng nhiều ở người trẻ, khỏe mạnh nhưng tập luyện quá sức hoặc sai phương pháp. Nguy cơ càng tăng khi kết hợp với các yếu tố như mất nước, làm việc trong môi trường nắng nóng, thiếu ngủ, dinh dưỡng không hợp lý hoặc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tập luyện không phù hợp.

Bác sĩ cũng cảnh báo, tiêu cơ vân dễ bị nhầm với tình trạng đau mỏi cơ thông thường sau vận động. Nếu người bệnh chủ quan tiếp tục tập luyện, bệnh có thể gây suy thận cấp, rối loạn điện giải, tăng kali máu dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Một số trường hợp nặng còn có thể gặp hội chứng chèn ép khoang, ảnh hưởng đến chức năng vận động của chi.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau cơ dữ dội kéo dài, sưng nề bất thường, yếu cơ, khó vận động, buồn nôn hoặc nước tiểu sẫm màu như nước trà đặc sau khi tập luyện, người dân cần ngừng tập và đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc xây dựng giáo án tập phù hợp với thể trạng, nghỉ ngơi đầy đủ, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên sẽ giúp giảm nguy cơ gặp phải biến chứng nguy hiểm này.