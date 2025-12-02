Bộ trưởng Y tế: Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế

Giải trình trước Quốc hội sáng 2/12 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế thời gian qua rất khó khăn.

Sẽ tăng dần phụ cấp cho nhân viên y tế

Khi xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị cho phép lựa chọn một số nhóm và mức để tăng dần phụ cấp. Bộ Y tế cũng đang trình Chính phủ xây dựng chế độ đặc thù như phụ cấp trực và các loại phụ cấp khác cho nhân viên y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Quốc hội)

Thời gian qua, nhiều cử tri và ngành y liên tục kiến nghị tăng phụ cấp. Tại dự thảo Nghị định hồi tháng 10, Bộ Y tế đề xuất nâng hàng loạt mức phụ cấp. Với ca phẫu thuật loại đặc biệt, phụ cấp cho phẫu thuật viên chính, gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được đề xuất tăng gần ba lần, từ 280.000 lên 790.000 đồng; các mức cho ca mổ loại I, II, III lần lượt là 355.000, 185.000 và 140.000 đồng. Người phụ mổ và phụ gây mê hồi sức có thể nhận 565.000 đồng mỗi ca; người giúp việc 340.000 đồng. Với thủ thuật y tế, mức phụ cấp bằng 30% phụ cấp phẫu thuật cùng loại.

Dự thảo cũng tăng phụ cấp trực 24/24 giờ: bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt từ 115.000 lên 325.000 đồng; bệnh viện hạng II từ 90.000 lên 255.000 đồng; trạm y tế xã tăng gần ba lần, lên 70.000 đồng. Mức phụ cấp cao hơn nếu trực tại khoa đặc thù hoặc trực ngày nghỉ, lễ Tết.

Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long (Ảnh: Quốc hội)

Trước đó, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Vĩnh Long cho biết, nhiều nhân viên y tế nghỉ việc do chênh lệch thu nhập lớn giữa khu vực công và tư; nhiều chuyên khoa nguy hiểm như cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, xét nghiệm vẫn chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%. Đại biểu lo ngại nguy cơ thiếu hụt bác sĩ trong 10-15 năm tới, khi y tế dự phòng đang thiếu hơn 8.000 bác sĩ, chỉ đạt 42% nhu cầu.

Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị xây dựng bảng lương đặc thù ngành y theo rủi ro, trách nhiệm, thâm niên; mở rộng phụ cấp ưu đãi nghề 100% cho các chuyên khoa nguy hiểm tương đương; nâng phụ cấp y tế cơ sở và dự phòng lên 100% trên toàn quốc, vùng khó khăn hưởng thêm 30-50%. Nhân viên y tế cũng cần được bảo vệ bằng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc, hỗ trợ pháp lý, bảo vệ an toàn và hỗ trợ tâm lý cho các khoa áp lực cao.

Đang rà soát, sắp xếp lại mạng lưới y tế cơ sở

Liên quan đến chủ trương thu hút xã hội hóa trong công tác chăm sóc người cao tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, bên cạnh các ưu đãi sẵn có tại Điều 16 Luật Đầu tư dành cho lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em, dự thảo Nghị quyết đặc thù lần này còn đề xuất thêm các giải pháp đột phá về đất đai và thuế.

Toàn cảnh phiên họp sáng 2/12 (Ảnh: Quốc hội)

Theo đó, các cơ sở dưỡng lão sẽ là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng các chính sách mới này, tạo động lực thu hút nguồn lực đầu tư.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin hiện cả nước có ba bệnh viện lão khoa, 14 bệnh viện trung ương và 48 bệnh viện tỉnh có khoa lão; thời gian tới sẽ có nhiều chính sách đặc thù để thu hút đầu tư xây dựng các bệnh viện chuyên khoa lão.

“Hiện nay, trong chương trình đầu tư công, Bộ đã đưa vào nội dung đầu tư cho các bệnh viện lão khoa tuyến trung ương. Đồng thời, Quyết định 201 về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế đang được rà soát lại gắn với việc sắp xếp chính quyền địa phương. Chúng tôi đề nghị các địa phương xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, sau khi có quy hoạch cần quan tâm triển khai thực hiện”, Bộ trưởng nêu rõ.

Về mạng lưới y tế cơ sở, tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ Y tế đang rà soát, sắp xếp lại để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự kiến đến năm 2026, Bộ sẽ ban hành bộ tiêu chí mới cho trạm y tế cấp xã, đảm bảo tính linh hoạt và lộ trình phù hợp trong vòng 5 năm tới.

Cơ chế phân bổ ngân sách của chương trình cũng được thiết kế theo hướng tăng cường phân cấp. Trung ương sẽ phân bổ tổng vốn và giao dự toán, trong khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định chi tiết việc triển khai trên địa bàn.

Đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Ninh Bình (Ảnh: Quốc hội)

Trước đó, đại biểu Trần Thị Hiền, đoàn Ninh Bình bày tỏ sự băn khoăn khi dân số Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa, dự báo đến 2036 trở thành dân số già và đến 2049 là “siêu già” có thể tạo áp lực rất lớn đối với cả ngân sách Nhà nước cũng như nguồn lực xã hội.

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn, đại biểu đoàn Ninh Bình cho rằng đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực tư nhân phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là yêu cầu khách quan, cấp thiết và mang tính chiến lược.

Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết vào ngày 11/12.