Tác dụng của củ hoài sơn tươi với sức khỏe

(VTC News) -

Củ hoài sơn là gì?

Củ hoài sơn còn có tên gọi khác là sơn dược, củ mài, củ mỡ, củ cọc, có tên khoa học: Rhizoma Dioscoreae.

Hoài sơn phần lớn chứa tinh bột, ngoài ra có chất mucin là loại protid nhớt như chất tiết của dạ dày, allantoin, acid amin, arginin và choli

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, thành phần của hoài sơn chủ yếu là tinh bột. Ngoài ra còn chứa mucin, allantoin, các axit amin, arginin, cholin và một số enzyme tiêu hóa như mantaza. Đây là những thành phần được cho là góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng và công dụng của loại củ này.

Củ hoài sơn còn có tên gọi khác là sơn dược, củ mài, củ mỡ, củ cọc (Ảnh minh họa)

Tác dụng của củ hoài sơn

Nhờ hàm lượng tinh bột cao, hoài sơn cung cấp năng lượng cho cơ thể, đồng thời là nguyên liệu dễ chế biến thành nhiều món ăn như cháo, canh hầm hoặc chè.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Một trong những công dụng nổi bật nhất của hoài sơn là hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Hoài sơn có tác dụng kiện tỳ vị, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp ăn uống kém, chậm tiêu, cơ thể mệt mỏi hoặc tiêu chảy kéo dài.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM cũng cho biết hoài sơn thường được sử dụng trong các món cháo và canh dược thiện dành cho người có tỳ vị hư nhược, kém ăn hoặc suy nhược cơ thể.

Góp phần bồi bổ cơ thể, phục hồi thể lực

Trong Đông y, hoài sơn được xem là vị thuốc bổ tương đối ôn hòa, có thể sử dụng trong thời gian dài với liều lượng phù hợp.

Hoài sơn thường được dùng cho người cao tuổi, người mới ốm dậy, người suy nhược hoặc thường xuyên mệt mỏi. Đặc tính dễ tiêu hóa giúp loại củ này trở thành thực phẩm thích hợp trong các giai đoạn cần phục hồi thể lực.

Hoài sơn tươi thường được khuyến nghị sử dụng dưới dạng nấu cháo hoặc hầm canh với liều lượng khoảng 100–200g mỗi ngày trong chế độ ăn thông thường.

Hỗ trợ sức khỏe hô hấp

Hoài sơn có tác dụng dưỡng phế, sinh tân dịch và hỗ trợ các trường hợp phế khí hư.

Dược liệu này thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ người bị ho kéo dài, cơ thể suy nhược sau bệnh hoặc người có chức năng hô hấp kém do thể trạng yếu. Tuy nhiên, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ theo quan điểm Đông y và không thay thế thuốc điều trị các bệnh lý hô hấp.

Hỗ trợ chức năng thận theo y học cổ truyền

Một trong những công năng được nhắc đến nhiều của hoài sơn là bổ thận.

Theo Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, hoài sơn được sử dụng trong các món dược thiện dành cho người có biểu hiện đau lưng nhẹ, tiểu đêm nhiều lần hoặc cơ thể suy yếu theo quan niệm thận hư của Đông y.

Một trong những công dụng nổi bật nhất của hoài sơn là hỗ trợ chức năng tiêu hóa (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ giấc ngủ

Hoài sơn giúp kiện tỳ, từ đó hỗ trợ sinh huyết và nuôi dưỡng tâm huyết.

Nhờ vậy, dược liệu này thường được dùng trong các bài thuốc dành cho người hay mệt mỏi, lo âu hoặc ngủ không sâu giấc. Tuy nhiên, đây là tác dụng được ghi nhận theo kinh nghiệm sử dụng trong Đông y, chưa được xem là biện pháp điều trị chứng mất ngủ.

Cách sử dụng hoài sơn tươi

Hoài sơn tươi có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau như:

Nấu cháo hoài sơn, hầm với xương hoặc thịt nạc, nấu canh cùng hạt sen, hạt dẻ, chế biến thành chè củ mài hấp hoặc luộc ăn trực tiếp. Các món ăn từ hoài sơn thường phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược hoặc người cần bổ sung năng lượng trong giai đoạn phục hồi sức khỏe.

Lưu ý khi dùng củ hoài sơn

Mặc dù là thực phẩm lành tính, hoài sơn không phải thuốc chữa bệnh. Người đang mắc bệnh lý mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc người sử dụng thuốc điều trị dài ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc trước khi dùng thường xuyên dưới dạng dược thiện. Ngoài ra, người bị táo bón nặng cần thận trọng khi sử dụng kéo dài.

Hoài sơn tươi là thực phẩm giàu dinh dưỡng và được đánh giá cao trong y học cổ truyền nhờ tác dụng kiện tỳ, dưỡng phế, bổ thận và hỗ trợ sức khỏe. Khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày, loại củ này có thể góp phần nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi, người suy nhược hoặc người cần phục hồi thể lực.