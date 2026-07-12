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146 điểm 10 Toán: Không thể vì một vụ việc mà phủ nhận cả nền giáo dục Không thể lấy một vụ việc làm thước đo cho cả nền giáo dục; điều đáng chú ý trong vụ 146 điểm 10 môn Toán là cách mà hệ thống phản ứng trước dấu hiệu sai phạm.

Tác động thực sự của Metro lên thị trường bất động sản Metro không chỉ giúp kết nối giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng nguồn cung nhà ở, góp phần hạ nhiệt áp lực giá bất động sản trong dài hạn.

Bất động sản nghĩa trang hút nhà đầu tư giữa lúc thị trường trầm lắng Phân khúc đất nghĩa trang đang trở thành "mảnh đất màu mỡ" thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là những người có nguồn vốn hạn chế.

Samsung cân nhắc tăng giá dòng điện thoại gập thế hệ mới Chiến lược định giá dòng điện thoại màn hình gập thế hệ mới của Samsung gồm Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 có thể "dễ thở" hơn dự đoán của thị trường.

Cặp NSND huyền thoại: Vợ là tượng đài ngành múa, chồng là đạo diễn làm nên lịch sử Cặp NSND cùng được trao giải thưởng Nhà nước, trong đó một người là tượng đài của nghệ thuật múa, một người là đạo diễn làm nên lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Biến động điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi 3 năm gần nhất Dưới đây là biến động điểm chuẩn trường Đại học Thủy lợi 3 năm gần đây, quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo.

Võ sĩ MMA Việt Nam phản đòn cực nhanh hạ gục đối thủ Trung Quốc Võ sĩ Việt Nam Nguyễn Hữu Hân khiến Thẩm Long gục ngã bằng màn phản đòn chính xác và chuỗi ground-and-pound quyết định tại Lion Championship 33.

Điện thoại giá rẻ có thể biến mất trên kệ hàng Thị trường di động dần bất lợi cho nhóm khách hàng phổ thông do sự bùng nổ của hạ tầng AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ trên toàn thế giới.

Tranh cãi tuyển Anh ghi 'bàn thắng ma' loại Na Uy: FIFA minh oan cho trọng tài Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) khẳng định đội tuyển Anh ghi bàn hợp lệ dù có những nghi ngờ về "bàn thắng ma" từ khán giả và mạng xã hội.

Làm sao đong đúng 8 lít từ bình 16 lít, 11 lít và 6 lít? Một thử thách đong nước kinh điển và đầy cân não, đòi hỏi bạn phải vận dụng tối đa tư duy logic và sự nhạy bén để tìm ra đáp án.

Khám tiêu hóa bất ngờ phát hiện khối u 'im lặng' gây nguy cơ đột quỵ Tiêu chảy kéo dài, người phụ nữ 35 tuổi đi khám và bất ngờ phát hiện u tủy tuyến thượng thận “im lặng”, tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Choáng ngợp màn diễn tập bắn đạn thật, lưới lửa phòng không hạ gục UAV Gần 100 học viên Học viện Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37 mm và 57 mm, tiêu diệt UAV bay tầm thấp.

Tin xe 12/7: Xiaomi hé lộ SUV ghế xoay 180 độ, MG2 sắp ra mắt Xiaomi hé lộ SUV Sky Nomad N90 với khoang nội thất linh hoạt, Honda Jazz 2027 nâng cấp trang bị, trong khi MG chuẩn bị tung mẫu xe điện MG2 giá phổ thông.

Cận cảnh dự án nút giao hiện đại nhất TP.HCM tiếp tục trễ hẹn Dự án nút giao An Phú, nút giao 3 tầng hiện đại nhất TP.HCM, tiếp tục lùi tiến độ đến quý III/2027 do vướng mặt bằng, nhiều hạng mục trọng điểm chưa thể thi công.