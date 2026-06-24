Khảo sát vị trí từng đặt trạm phẫu thuật dã chiến, nghi có hài cốt liệt sĩ ở Huế

(VTC News) -

Ngày 24/6, trong khuôn khổ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ", Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát, đối chiếu thông tin tại khu vực nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, cạnh cửa Hữu thuộc khu vực Kinh thành Huế (phường Phú Xuân).

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân, khu vực này trước đây được sử dụng làm trạm phẫu thuật, sơ cứu cho các chiến sĩ bị thương trong chiến đấu. Dù các cơ quan chức năng xác định vị trí và xây dựng bia tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong sự kiện Mậu Thân 1968, nhiều đợt tìm kiếm trước đây vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh năm 1968 được đặt tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp (Kinh thành Huế).

Từ những ký ức và thông tin còn lưu giữ, ông Tuấn cho rằng cần khảo sát kỹ hơn phạm vi tìm kiếm, đồng thời mở rộng sang các khu vực lân cận để tăng khả năng phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tiếp thu ý kiến của nhân chứng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế ghi nhận, đối chiếu với các nguồn thông tin hiện có và cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội 192 khảo sát, thu thập thêm thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tại khu vực này.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, đơn vị sẽ sử dụng các phương tiện kỹ thuật, trong đó có máy radar xuyên đất, để khảo sát kỹ hơn khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Đồng thời, mong muốn các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và người thân.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cùng nhân chứng khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cũng có buổi làm việc, nắm tình hình và khảo sát thực tế tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc (phường Phú Xuân) khu vực nghi có mộ tập thể khoảng 15 liệt sĩ.

Theo thông tin do ông Lê Văn Lượt (SN 1956, trú đường Trần Văn Kỷ, phường Phú Xuân) cung cấp, vào ngày 25 tháng Giêng năm 1968, ông cùng bố đi qua khu vực Kinh thành Huế thì phát hiện một hố bom nằm sát Cửa Chánh Tây.

Tại đây, ông nhìn thấy khoảng 15 thi thể liệt sĩ bộ đội ta hy sinh được lực lượng Công binh Việt Nam Cộng hoà gom lại và chôn lấp trong hố bom có độ sâu gần 3m.

Trong buổi làm việc và khảo sát thực tế, một số người dân sinh sống tại Tổ dân phố 15 Tây Lộc cùng các nhân chứng từng chứng kiến sự việc cũng xác nhận, nhìn thấy các liệt sĩ hy sinh được đưa về chôn cất tại khu vực hố bom nói trên. Theo xác định ban đầu, vị trí hố bom hiện nằm dưới lòng đường Tôn Thất Thiệp, đoạn giao với đường Thái Phiên, sát Cửa Chánh Tây, Kinh thành Huế.