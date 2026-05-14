Xuất bản ngày 14/05/2026 11:05 AM
'Số phận' thăng trầm của khu đất mệnh danh trái tim phố biển Quy Nhơn

Nằm ở vị trí "vàng", nhìn ra quảng trường trung tâm và biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), dự án tại khu đất số 1 Ngô Mây lại chưa thể thành hình sau nhiều năm xây dựng.

Toàn cảnh khu "đất vàng" số 1 Ngô Mây, phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Khu đất số 1 Ngô Mây nằm ngay ngã 5 giao giữa các cung đường huyết mạch của phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) là: Ngô Mây, An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Diên Hồng, với view nhìn thẳng ra quảng trường trung tâm và bãi biển Quy Nhơn.

Với vị trí được ví như "trái tim" của phố biển, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đã sớm có chủ trương thu hồi để phát triển các dự án nghìn tỷ, trở thành biểu tượng du lịch cao cấp của địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỷ, khu "đất vàng" vẫn chưa có dự án nào nên hình hài.

Trước khi có chủ trương thu hồi để phát triển hạ tầng du lịch cao cấp thì khu đất số 1 Ngô Mây có diện tích 8.109,16m² vốn thuộc quyền quản lý của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Năm 2014, UBND tỉnh Bình Định đã chấp thuận cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu đầu tư tổ hợp dịch vụ và thương mại cao 46 tầng. Nhưng do chậm triển khai xây dựng nên đầu năm 2016, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản thu hồi chủ trương đầu tư.

Đến cuối năm 2016, khu đất được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp (Hoa Sen Tower) do Công ty cổ phần Hoa Sen Quy Nhơn làm chủ đầu tư với tổng vốn lên đến 2.500 tỷ đồng. Nhưng do nhiều nguyên nhân, khu đất vẫn chỉ là một bãi đất trống bị quây tôn trong nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai giữa lòng đô thị loại I.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao) có tên thương mại là Cadia Quy Nhơn trên diện tích khoảng 5.246m² với giá hơn 126 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá khu đất là Liên doanh Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ AKYN và Công ty cổ phần Đầu tư 559.

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngô Mây là đơn vị thực hiện dự án Cadia Quy Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 1.126 tỷ đồng (Công ty Phát Đạt góp 1.053,27 tỷ đồng, tương đương 94% vốn điều lệ). Dự án bao gồm 2 block cao 40 tầng (cộng 3 tầng hầm), cung ứng khoảng 820 căn hộ du lịch biển theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế. (Ảnh: phối cảnh dự án)

Tuy nhiên, việc thi công dự án Cadia Quy Nhơn trên khu đất tiếp tục chậm tiến độ. Ngày 29/5/2023, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, có ý kiến kết luận yêu cầu Công ty Phát Đạt xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, bố trí nhân lực, vật lực khẩn trương tổ chức thi công, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định; tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật.

Ngày 4/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao) đến quý I/2026, việc gia hạn dựa này dựa trên cam kết thời gian hoàn thành của chủ đầu tư.

Đến tháng 6/2025, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã chuyển nhượng toàn bộ 94,48% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Ngô Mây cho đối tác mới là Công ty TNHH Đầu tư Quy Nhơn 68. Đồng thời, Công ty Đầu tư Bất động sản Ngô Mây không còn là công ty con của Công ty Phát Đạt.

Hiện tại, tên gọi thương mại Cadia Quy Nhơn được thay thế bằng tên mới là Q1 Tower và chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Quy Nhơn 68.

Những ngày gần đây, các nhà thầu, đơn vị thi công đang huy động máy móc, nhân công rầm rộ để thi công các hạng mục kết cấu móng, tầng hầm và mép chờ khu A.

Và dự án đang ở giai đoạn nước rút để cán đích theo đúng cam kết gia hạn với UBND tỉnh Gia Lai.

Sau nhiều thăng trầm, đến hiện tại, dự án vẫn được mong chờ sớm hoàn thành để trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình của đô thị biển. Sự hiện diện của 2 tòa nhà gần 40 tầng này góp phần khẳng định vị thế trung tâm du lịch mới của khu vực duyên hải miền Trung trong cấu trúc hành chính mới của tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Gia
