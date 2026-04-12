'Thiên đường nghỉ dưỡng’ 13.000 tỷ ở Gia Lai: Vẽ đẹp như mơ, giờ vẫn dang dở

Toàn cảnh siêu dự án Laimian 13.000 tỷ đồng nằm "bất động" giữa bờ biển đẹp nhất Gia Lai.

Dự án Laimian (tên cũ là khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) nằm trong khu kinh tế Nhơn Hội, từng được giới thiệu là “thiên đường nghỉ dưỡng” ven biển của Gia Lai nhưng hiện đang dừng thi công trong thời gian dài.

Dự án Laimian do UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2014 (chứng nhận thay đổi 2 lần vào năm 2018, 2021) với quy mô diện tích mặt đất gần 113ha, nằm giáp ranh địa bàn xã Cát Tiến và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án được bổ sung nhiều hạng mục, tăng quy mô công trình, mục tiêu đầu tư và tăng vốn đầu tư từ 1.365 tỷ đồng lên đến 13.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Bất động sản Thành Châu làm chủ đầu tư. Dự án hứa hẹn mang đến một nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Gia Lai vào năm 2027 sau nhiều lần gia hạn.

Tuy nhiên đến nay, dự án mới triển khai khối lượng hơn 3.000 tỷ đồng rồi tạm dừng hoạt động. Hàng loạt căn biệt thự ven biển đang xây dựng dang dở, ngổn ngang.

Những căn biệt thự hướng biển đồ sộ giờ phơi nắng phơi mưa, có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, gây lãng phí.

Toàn cảnh dự án hầu như không có bóng người, hàng loạt trụ bê tông sắt thép bất động.

Máy móc, trang thiết bị phục vụ dự án trong tình trạng phơi giữa trời và bị hơi muối biển làm gỉ sét.

Toàn bộ diện tích 113 ha chỉ có vài chốt bảo vệ trông coi. Một vùng biển đẹp nhất nhì Gia Lai nay bị án ngữ bởi một màu xám xịt, u ám của dự án dừng hoạt động lâu ngày.

Sau hơn 1 thập kỷ xây dựng với hàng loạt lần điều chỉnh và mở rộng, nơi này đang lâm vào cảnh tiêu điều.

Trước tình trạng dự án nằm bất động nhiều năm, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với chủ đầu tư dự án Laimian. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ, báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án. Trong đó nêu rõ nguyên nhân chậm trễ, không triển khai thực hiện. Từ đó đánh giá và đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới.

Đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, phải thể hiện rõ thời gian bắt đầu triển khai, thời gian kết thúc toàn bộ dự án và cam kết thực hiện, trong đó nêu rõ trong trường hợp vi phạm, nhà đầu tư chấp thuận việc chấm dứt, thu hồi dự án và không có bất kỳ khiếu nại nào.

Ban quản lý khu kinh tế được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, chủ đầu tư các dự án khẩn trương triển khai thực hiện, nếu tiếp tục chậm trễ, không triển khai thi công xây dựng trên hiện trường thì xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Laimian (tên cũ là khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) là khu du lịch biển, resort cao cấp bao gồm khu khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, nhà điều hành; khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà nghỉ dưỡng…

Vì nhiều lý do nên dự án tạm dừng triển khai. Bên cạnh đó, dự án còn vướng phải những điều chỉnh về nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể tháng 5/2023, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả xác định chênh lệch tiền thuê đất do thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó, chủ đầu tư dự án Laimian phải nộp thêm hơn 67 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa quy hoạch cũ và mới.