'Thiên đường nghỉ dưỡng’ 13.000 tỷ ở Gia Lai: Vẽ đẹp như mơ, giờ vẫn dang dở
(VTC News) -
Siêu dự án nghỉ dưỡng Laimian trị giá 13.000 tỷ đồng nằm im lìm, dang dở giữa bờ biển Gia Lai sau hơn 1 thập kỷ xây dựng.
Toàn cảnh siêu dự án Laimian 13.000 tỷ đồng nằm "bất động" giữa bờ biển đẹp nhất Gia Lai.
Dự án Laimian (tên cũ là khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh) là khu du lịch biển, resort cao cấp bao gồm khu khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, nhà điều hành; khu biệt thự nghỉ dưỡng, nhà nghỉ dưỡng…
Vì nhiều lý do nên dự án tạm dừng triển khai. Bên cạnh đó, dự án còn vướng phải những điều chỉnh về nghĩa vụ tài chính.
Cụ thể tháng 5/2023, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kết quả xác định chênh lệch tiền thuê đất do thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500. Theo đó, chủ đầu tư dự án Laimian phải nộp thêm hơn 67 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa quy hoạch cũ và mới.
Bình luận