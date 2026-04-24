Nhiều dự án bất động sản tại Gia Lai ‘đắp chiếu’ do đâu?

Nhận diện "vùng tối"

Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dù có những bước tiến về số lượng căn hộ và tổng vốn đầu tư nhưng vẫn tồn tại nhiều "vùng tối".

Quang cảnh cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, hạn chế lớn nhất hiện nay là tiến độ triển khai tại một số dự án còn rất chậm, việc tháo gỡ vướng mắc về pháp lý liên quan đến đất đai, môi trường và đặc biệt là các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)... vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến nhiều dự án rơi vào tình trạng "đắp chiếu" hoặc thi công cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Thêm đó một nghịch lý dù Chính phủ có nhiều gói tín dụng hỗ trợ NOXH, nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn này của cả chủ đầu tư lẫn người dân tại Gia Lai vẫn còn rất hạn chế bởi các điều kiện cho vay khắt khe và quy trình thẩm định kéo dài khiến dòng tiền không được lưu thông kịp thời.

Ngoài ra, thị trường bất động sản Gia Lai vẫn đang đối mặt với tình trạng đầu cơ, giao dịch ảo không gắn với nhu cầu ở thực. Điều này không chỉ đẩy giá đất lên cao bất thường mà còn tạo ra rủi ro cho những người có nhu cầu thực sự.

Hơn nữa, việc cung cấp thông tin thị trường đôi lúc còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, dễ dẫn đến tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Dự án các Khu đô thị Long Vân 2, 3, 4 đang là "điểm nghẽn" kéo dài trên địa bàn sẽ được UBND tỉnh Gia Lai xem xét và xử lý nếu dự án tiếp tục chậm triển khai.

Làm sao để chấn chỉnh?

Trước những tồn tại nêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đưa ra những chỉ đạo để chấn chỉnh thị trường.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh sẽ không xem xét điều chỉnh tiến độ đối với các trường hợp chậm trễ chủ quan. Tỉnh sẵn sàng thu hồi chủ trương đầu tư đối với bất kỳ dự án nào (cả nhà ở thương mại lẫn xã hội) nếu nhà đầu tư không khởi công, không đảm bảo năng lực tài chính hoặc cố tình kéo dài thời gian thực hiện.

“Yêu cầu phải siết chặt quản lý đối tượng thụ hưởng NOXH để ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức trẻ, đặc biệt là khu vực phía Tây Gia Lai, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để ổn định cuộc sống”, ông Nguyễn Tuấn Thanh thông tin

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bổ sung thêm tại cuộc họp, trong thời gian tới tỉnh sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất tại các vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển các dự án mới, tránh tình trạng dự án nhà ở nằm biệt lập, thiếu tiện ích.

Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu chậm nộp tiền sử dụng đất và đang được UBND tỉnh Gia Lai đốc thúc xây dựng dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải coi việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, việc phát triển nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang nhân dân cũng cần được tập trung triển khai quyết liệt, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và quốc phòng.

"Các chủ đầu tư phải hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tiện ích công cộng trước hoặc đồng thời với việc bàn giao nhà cho người dân. Không thể để dân vào ở mà thiếu điện, thiếu nước hay thiếu công viên, trường học.

UBND các cấp xã, phường nơi có dự án cần thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, công tác công bố quy hoạch phải minh bạch, kịp thời nhằm xóa bỏ tình trạng lấn chiếm đất đai hay xây dựng trái phép.

Sở Tài chính cũng được giao nhiệm vụ rà soát, tham mưu xử lý nghiêm những chủ đầu tư yếu kém về năng lực, không chấp hành chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền", Bí thư Thái Đại Ngọc nhấn mạnh

Dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam và phía Bắc đường Tăng Bạt Hổ được UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trong quý I/2026.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn từ năm 2025 đến 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đã giao chủ đầu tư thực hiện tổng cộng 16 dự án. Trong đó gồm: 5 dự án nhà ở xã hội (NOXH) với trọng tâm hướng tới mục tiêu an sinh xã hội cho người có thu nhập thấp; 11 dự án nhà ở thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu nhà ở cao cấp và đầu tư dài hạn. Tổng quy mô diện tích của 16 dự án có diện tích khoảng 1.000 ha, với tổng mức đầu tư hơn 57.545 tỷ đồng. Mức giá trên thị trường giữa các loại hình: Nhà ở xã hội có giá bán dao động ổn định từ 11,5 - 22,7 triệu đồng/m²; Chung cư thương mại có mức giá từ 23 - 60 triệu đồng/m². Đất nền có mức giá phổ biến từ 15 - 100 triệu đồng/ m². Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai tổng cộng khoảng 16.700 căn, về cơ bản đã tiệm cận và đáp ứng tốt mục tiêu dài hạn đến năm 2030. Kết quả cụ thể qua các năm: 2025 hoàn thành 742 căn, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch đề ra; Năm 2026 đặt mục tiêu đầy thách thức với 2.000 căn. Tiến độ hiện tại: Tỉnh đã hoàn thành xây dựng phần thô khoảng 1.077 căn, đạt 53,85% chỉ tiêu giao của năm 2026.