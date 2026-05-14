Ô tô con nổ lốp, lật ngửa trên phố Hà Nội

Ngày 14/5, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) phối hợp các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ở lối vào hầm chui Trung Hòa.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, khoảng 8h50 cùng ngày, tài xế Lưu Ngọc S. (SN 1985, trú tại Hà Nội) lái ô tô mang BKS 30G-001.XX, chạy từ Đại lộ Thăng Long đi Trần Duy Hưng.

Khi xe đi đến đầu đường dẫn vào hầm chui Trung Hòa thì bất ngờ nổ lốp trước dẫn đến mất lái rồi lật ngửa.

Ô tô lật ngửa tại lối vào hầm chui Trung Hoà.

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng nặng nhưng rất may tài xế không bị thương.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết tai nạn.

"Qua kiểm tra nồng độ cồn, không phát hiện tài xế Lưu Ngọc S. vi phạm", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin.

Cũng trong sáng nay, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua Phú Xuyên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con và xe tải.

Ô tô con biến dạng sau tai nạn.

Cụ thể, lúc hơn 5h, xe ô tô con biển số 90A-327.XX do anh N.V.T. (SN 1986, trú tại xã Lý Nhân, Ninh Bình) cầm lái đâm vào ô tô tải biển số 90H-023.XX kéo theo sơmi rơmooc 90R-014.XX do N.T.H. (SN 1986, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến ô tô con hư hỏng nặng, một người ngồi trong xe bị mắc kẹt, thương tích nhẹ.