Sắp tới từ Nha Trang đi Đà Lạt sẽ chỉ mất 1,5 giờ thay vì 4 giờ đồng hồ

(VTC News) -

Sáng 14/5, tại kỳ họp chuyên đề khóa VIII, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nghị quyết về cơ quan có thẩm quyền, nguồn vốn và phương án phân chia dự án thành phần đối với dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện quốc lộ 27C là tuyến đường độc đạo nối Nha Trang với Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đường này có địa hình quanh co, hiểm trở, đặc biệt đoạn qua đèo Khánh Lê dài khoảng 30km - được xem là đèo dài nhất Việt Nam - thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phối cảnh dự án.

Việc đầu tư tuyến cao tốc mới được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tăng khả năng kết nối giữa hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là Nha Trang và Đà Lạt, đồng thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh.

Theo phương án được thông qua, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (phường Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80,8km, quy mô 4 làn xe, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư khoảng 25.058 tỷ đồng.

Để thuận lợi cho quá trình triển khai, dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng tuyến cao tốc theo hình thức PPP, hợp đồng BOT.

Hai dự án thành phần còn lại là bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công do UBND hai địa phương tổ chức triển khai.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay vì 3,5 - 4 giờ như hiện nay.