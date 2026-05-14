Xuất bản ngày 14/05/2026 11:32 AM
Không mở được cửa lớp, nữ sinh Việt mở ra chuyện tình với chàng trai Mỹ

Từ lần gặp vì cánh cửa bị kẹt ở đại học Mỹ, Ngọc Thảo và Gavin viết nên chuyện tình xuyên lục địa, kết thúc bằng lời cầu hôn ở Sa Pa.

Tại hành lang tầng ba của toà Mỹ thuật thuộc Đại học Trinity University, một cánh cửa bị kẹt mở ra chuyện tình giữa Đinh Ngọc Thảo và Gavin - chàng trai người Mỹ sau này trở thành vị hôn phu của cô.

Trước khi sang Mỹ du học, Ngọc Thảo từng là học sinh lớp chuyên Nhật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, đạt SAT 1450, TOEFL 116 và IELTS 8.5. Trước đó, cô theo học tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, tình nguyện. Năm đó, nữ sinh Việt nộp hồ sơ vào 4 trường đại học Mỹ và trúng tuyển toàn bộ. Trong đó, Lawrence University trao cho cô học bổng trị giá hơn 37.000 USD/năm trong suốt 4 năm học. Ba trường còn lại gồm Trinity University, Augustana College và Beloit College cũng cấp các suất học bổng lớn cho nữ sinh Việt.

Trong bài luận gửi Lawrence University, Thảo từng gây ấn tượng khi dùng một bài thơ của Nhật Bản với đúng 47 từ để trả lời câu hỏi: “Tại sao lại là Lawrence University?”. Sau cùng, cô chọn Trinity University - nơi cũng trở thành điểm khởi đầu cho chuyện tình của mình.

Khi ấy, Gavin là sinh viên năm cuối đã hoàn thành chương trình học nhưng vẫn ở lại trường để học thêm các lớp hội hoạ vì yêu thích vẽ tranh. Còn Thảo theo học ngành Quan hệ và phát triển quốc tế, đồng thời học thêm ngành phụ Viết sáng tạo. Một ngày đầu năm học, Thảo quay lại lớp làm bài tập nhưng thẻ từ bất ngờ không hoạt động. Đi cùng cô là một người bạn. Trong lúc loay hoay, Thảo gõ cửa phòng vẽ gần đó để nhờ giúp đỡ. “Giữa cả căn phòng đông người, Gavin là người duy nhất đứng dậy”, Thảo nhớ lại.

Dù không mở được cửa, Gavin chủ động gọi bảo vệ rồi đứng trò chuyện cùng hai cô gái trong lúc chờ hỗ trợ. Cuộc gặp ngắn ngủi ấy nhanh chóng để lại ấn tượng đặc biệt với anh. “Ngay lần đầu nhìn thấy Thảo, tôi muốn nhìn cô ấy thêm một chút nữa”, Gavin kể. Sau lần gặp đó, cả hai lại mất liên lạc trong một thời gian dài.

Trong thời gian học tại Trinity University, Ngọc Thảo tốt nghiệp loại xuất sắc (Magna Cum Laude) vào năm 2023. Cô thành lập và giữ vai trò chủ tịch CLB Bullet Journal trong nhiều năm, đồng thời tham gia điều hành hơn 6 câu lạc bộ khác và làm đại sứ sinh viên từ năm nhất. Nữ sinh Việt cũng được kết nạp vào hiệp hội danh dự lãnh đạo cấp quốc gia tại Mỹ, nhận học bổng trao đổi học thuật tại nhiều nước châu Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Pháp. Ngoài học tập, Thảo còn theo đuổi nghệ thuật sáng tạo. Phim ngắn đầu tay của cô từng được công chiếu tại ba lễ hội phim ở Mỹ, trong khi nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật đã được xuất bản trên cả nền tảng in và trực tuyến. Cô cũng được vinh danh trong dự án “Humans of Trinity” – nơi giới thiệu những gương mặt sinh viên tiêu biểu của trường.

Mọi thứ thay đổi vào tiệc chia tay mùa tốt nghiệp của trường. Hôm ấy, Thảo tham gia với vai trò đại sứ sinh viên, liên tục đi trò chuyện giữa các nhóm khách mời. Khi dừng lại ở nhóm của Gavin, cuộc trò chuyện của họ kéo dài nhiều giờ. “Lúc đó tôi có cảm giác cả căn phòng chỉ còn lại giọng nói của cô ấy”, Gavin nói. Mùa hè năm ấy, họ trở thành đôi bạn thân gần như tối nào cũng gặp. Gavin thường lái xe đến trường để uống trà thảo mộc Thảo pha và ăn những món cô chuẩn bị. Khi Thảo mắc COVID-19 và phải cách ly, Gavin là người đều đặn mang nước, thức ăn và thuốc lên phòng cho cô. Có lần vô tình khiến Thảo buồn, Gavin xuất hiện vào ngày hôm sau với ba trang thư tay xin lỗi, hoa vàng và những hộp trà nhỏ. “Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm bằng những điều rất giản dị”, Thảo chia sẻ.

Sau đó, Thảo có chuyến đi kéo dài 5 tháng qua nhiều quốc gia từ Mỹ sang châu Âu, trở về Việt Nam rồi sang Nhật Bản. Chính trong hành trình ấy, cô nhận ra tình cảm dành cho Gavin. Một buổi tối tại Nyhavn, khi ngồi một mình giữa khung cảnh nổi tiếng của Copenhagen, Thảo bất ngờ nhận ra mình nhớ Gavin nhiều hơn mọi thứ xung quanh. “Tôi nhớ anh ấy đến mức vẻ đẹp của châu Âu cũng không còn quá cuốn hút nữa”, cô kể. Sáng hôm sau, Thảo gọi điện cho Gavin và lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của mình. Tháng 1/2023, cô trở lại San Antonio. Đến ngày 24/2/2023, cả hai chính thức hẹn hò.

Sau khi tốt nghiệp, cả Gavin và Thảo đều lựa chọn lĩnh vực giáo dục. Gavin làm giáo viên lịch sử và cố vấn đại học cho học sinh trung học tại Mỹ. Trong khi đó, Thảo làm điều phối viên chương trình Nghiên cứu Đông Á, phụ trách tổ chức nhiều hoạt động học thuật, học bổng và chương trình giao lưu nhằm kết nối sinh viên Mỹ với các quốc gia châu Á. Đáng chú ý, nữ du học sinh Việt là một trong những người phối hợp xây dựng chương trình du học đầu tiên tới Việt Nam dành cho sinh viên tại Trinity University, cùng các đồng nghiệp thuộc Ban Du học Quốc tế. Kết thúc năm học, cô được mời trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của khối Nghiên cứu Quốc tế để phát biểu và trao bằng cho sinh viên quốc tế trong lễ tốt nghiệp dành cho các học sinh đến từ và từng học tập tại châu Á.

Khi visa Mỹ của Thảo sắp hết hạn, Gavin quyết định cùng cô trở về Việt Nam dù trước đó anh chưa từng rời khỏi Bắc Mỹ. Không lâu sau, cả hai bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới với sự chấp thuận từ gia đình hai bên. Hơn 40 người thân và bạn bè của Gavin đã bay từ Mỹ sang Việt Nam để tham dự hôn lễ. Trong lễ cưới, các vị khách quốc tế mặc áo dài truyền thống được Thảo và gia đình chuẩn bị riêng.

Trước đó, Gavin chọn Sa Pa làm nơi cầu hôn bạn gái đúng vào dịp sinh nhật cô. Hôm ấy trời lạnh, mưa phùn và sương phủ kín những con dốc vùng cao. Khi cả hai trú mưa tại Sa Pa Station, Thảo nhìn thấy một ban công phủ ánh đèn vàng và muốn dừng lại chụp ảnh.

Nhưng khi cô quay người lại, Gavin quỳ xuống. “Tay tôi run vì lạnh, nhưng chủ yếu là vì hồi hộp”, Gavin kể. Bằng tiếng Việt còn chưa thật trôi chảy, chàng trai người Mỹ ngỏ lời mong được nắm tay cô đi hết phần đời còn lại. Thảo đã gật đầu. “Đó là khoảnh khắc khiến tôi cười suốt cả tháng sau đó”, cô nói.

