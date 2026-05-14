Không mở được cửa lớp, nữ sinh Việt mở ra chuyện tình với chàng trai Mỹ

Mọi thứ thay đổi vào tiệc chia tay mùa tốt nghiệp của trường. Hôm ấy, Thảo tham gia với vai trò đại sứ sinh viên, liên tục đi trò chuyện giữa các nhóm khách mời. Khi dừng lại ở nhóm của Gavin, cuộc trò chuyện của họ kéo dài nhiều giờ. “Lúc đó tôi có cảm giác cả căn phòng chỉ còn lại giọng nói của cô ấy”, Gavin nói. Mùa hè năm ấy, họ trở thành đôi bạn thân gần như tối nào cũng gặp. Gavin thường lái xe đến trường để uống trà thảo mộc Thảo pha và ăn những món cô chuẩn bị. Khi Thảo mắc COVID-19 và phải cách ly, Gavin là người đều đặn mang nước, thức ăn và thuốc lên phòng cho cô. Có lần vô tình khiến Thảo buồn, Gavin xuất hiện vào ngày hôm sau với ba trang thư tay xin lỗi, hoa vàng và những hộp trà nhỏ. “Anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm bằng những điều rất giản dị”, Thảo chia sẻ.