Trung Quốc bắn 21 phát đại bác chào đón ông Trump tới Đại lễ đường Nhân dân

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân, Trung Quốc.

Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Trump bước xuống từ xe limousine bọc thép “The Beast”, trước khi hai nhà lãnh đạo bắt tay và trao đổi lời chào.

Phái đoàn tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller.

Cùng xuất hiện tại buổi lễ tiếp đón còn có con trai ông Trump là Eric Trump và con dâu Lara Trump. Phái đoàn Mỹ cũng quy tụ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và công nghệ nổi tiếng, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Jensen Huang.

Theo New York Times, Trung Quốc đã bắn 21 loạt đại bác để chào đón Tổng Thống Trump. Cả hai nhà lãnh đạo cùng duyệt đội danh dự, theo dõi phần trình diễn của ban nhạc quân đội và chứng kiến lễ diễu binh của lực lượng vũ trang.

Ngay sau khi kết thúc lễ đón, Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình bắt đầu cuộc gặp song phương, cùng nhau thảo luận về nhiều vấn đề gai góc, bao gồm thương mại và công nghệ.