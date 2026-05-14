Chủ tịch VFF: 'Đầu tư cho lứa U17 Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2034'

Ngay sau trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã động viên tinh thần thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland. Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá đây là lứa cầu thủ tiềm năng để VFF đầu tư, hướng tới mục tiêu dự vòng loại World Cup 2034.

Đây là thời điểm mà FIFA có thể tăng số đội tham dự World Cup lên 64 đội theo một số ý tưởng được đề xuất. Việc tìm đường đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể dễ dàng hơn với bóng đá Việt Nam. Năm 2034 cũng rơi vào quãng thời gian đạt độ chín sự nghiệp của lứa cầu thủ vừa tham dự giải U17 châu Á 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (áo vàng).

Quay trở lại với trận đấu gặp UAE, chủ tịch VFF nhận định: "U17 Việt Nam bước vào trận đấu cuối của vòng bảng với tình thế rất bất lợi khi nhận bàn thua quá sớm ở giây thứ 16. Nhưng các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu và lội ngược dòng xuất sắc để đánh bại U17 UAE, ghi tên mình vào vòng tứ kết U17 châu Á và đặc biệt có mặt tại U17 World Cup.

Đây là một kỳ tích rất đáng khen ngợi, khiến chúng ta phải tự hào về thành tích của các con, tự hào về tinh thần thi đấu không buông bỏ. Tôi đặc biệt khen ngợi U17 Việt Nam đã rút ra bài học xương máu ở thất bại trước U17 Hàn Quốc cách đây chưa lâu".

U17 Việt Nam thắng Yemen và bất ngờ thua 1-4 trước Hàn Quốc chỉ trong 10 phút cuối trận đấu này. Sang đến cuộc đọ sức với UAE, U17 Việt Nam lội ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng với tỉ số 3-2.

"Những nhược điểm về mặt chuyên môn đã được khắc phục kịp thời và đặc biệt tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ khiến chúng ta hết sức khâm phục. Tôi đã chúc mừng đội và cũng mong các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần để thi đấu trận tứ kết đạt kết quả tốt nhất, có cơ hội đi sâu vào giải hơn nữa.

Tôi kỳ vọng đội U17 Việt Nam không được chủ quan, tiếp tục siết chặt kỷ luật, có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tâm lý, chiến thuật để trận tái đấu U17 Australia có được kết quả như chúng ta từng thắng họ ở bán kết giải U17 Đông Nam Á - giải đấu sau đó chúng ta đã đăng quang", ông Tuấn nói thêm.