Cận cảnh bờ biển đẹp nhất Gia Lai, nơi thực hiện siêu dự án 2.600 tỷ đồng
19/03/2026 11:13:54 +07:00
(VTC News)
Với sân golf 27 hố và trung tâm đại nhạc hội bên bờ biển đẹp nhất Gia lai, siêu dự án giải trí gần 2.600 tỷ đồng kỳ vọng trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế.
Cận cảnh bờ biển đẹp nhất Gia Lai, nơi khởi công siêu dự án giải trí 2.600 tỷ đồng.
Dự án Tổ hợp Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí kết hợp thương mại dịch vụ gần 2.600 tỷ đồng sẽ tận dụng tối đa lợi thế mặt nước và không gian mở để tạo nên một tổ hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, được chia thành hai phân khu chức năng riêng biệt:
Phân khu 1 chiếm phần lớn diện tích có điểm nhấn là sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế và dịch vụ đẳng cấp. Bên cạnh sân golf là hệ thống công trình phụ trợ, không gian cây xanh và các khu thương mại lưu trú sẽ được xây dựng đồng bộ để tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ bền vững, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày.
Phân khu 2 sẽ là kinh đô của giải trí và âm nhạc thế giới gồm: Trung tâm đại nhạc hội quy mô lớn, nơi có thể tổ chức các sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế, các tour lưu diễn của những ngôi sao hàng đầu thế giới. Hệ thống khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, đảm bảo khả năng đón tiếp hàng ngàn lượt khách cùng lúc. Bến du thuyền sang trọng, cơ sở lưu trú đa dạng từ villa nghỉ dưỡng đến các khu căn hộ dịch vụ cao cấp.
Lộ trình cụ thể: Giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế cơ sở và lấy ý kiến ĐTM (2025 - Quý I/2026); Giai đoạn khởi công, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (Quý II/2026); Gia đoạn vận hành thử nghiệm, đưa Phân khu 1 (sân golf và dịch vụ nền tảng) vào hoạt động (2027 - 2028); Giai đoạn hoàn thiện tổng thể tổ hợp bao gồm trung tâm âm nhạc và bến du thuyền (2030).
