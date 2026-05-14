Công ty xả thải làm nước giếng khoan đổi màu tím bất thường bị phạt 1,5 tỷ

(VTC News) -

Liên quan việc nước giếng khoan của dân đổi màu tím bất thường, ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá vừa ký quyết định xử phạt hành chính với Công tyTHHH BOB Hà Nội - doanh nghiệp được xác định là có liên quan đến việc xả thải khiến giếng khoan của người dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) đổi màu tìm bất thường.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH BOB Hà Nội bị xác định có tới 8 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, hành vi bị xử phạt nặng nhất là việc xây dựng, lắp đặt hệ thống đường ống xả chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường với số tiền 900 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn bị xử phạt 450 triệu đồng do thực hiện hành vi pha loãng nước thải sau xử lý nhằm đối phó, đưa các chỉ số môi trường về mức đạt quy chuẩn trước khi xả ra bên ngoài.

Công ty THHH BOB Hà Nội bị xử phạt nặng do liên quan đến việc xả thải ra môi trường khiến giếng khoan nhà người dân ở Thanh Hoá đổi màu tím bất thường

Bên cạnh đó, công ty còn bị xử phạt 90 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, với lưu lượng xả thải từ 80 đến dưới 100 m3 mỗi ngày đêm. Nhiều vi phạm khác liên quan đến hệ thống xử lý nước thải, thu gom nước mặt và vận hành công trình môi trường cũng bị cơ quan chức năng đưa vào hồ sơ xử lý.

Không chỉ xử phạt bằng tiền, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội phải khẩn trương thực hiện hàng loạt biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, công ty buộc phải tháo dỡ hệ thống rãnh thu gom nước mưa đang đấu nối với hố ga chứa nước thải từ xưởng giặt là; đồng thời cải tạo lại toàn bộ hệ thống thu gom nước thải để tránh tình trạng thẩm thấu hoặc chảy tràn ra môi trường.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội hoàn trả hiện trạng khu đất từng bị đào thành ao chứa nước thải chưa qua xử lý. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước giếng khoan dùng để pha loãng nước thải sau xử lý trước khi xả ra môi trường cũng phải bị phá dỡ hoàn toàn.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, từ ngày 14/4, người dân tại thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) bắt đầu phát hiện nước giếng khoan chuyển sang màu tím bất thường, kèm theo mùi hôi nồng nặc. Hiện tượng này nhanh chóng lan rộng sang nhiều hộ dân khác. Không chỉ nước giếng, khu vực suối Dòng Sông chảy qua địa bàn cũng ghi nhận tình trạng đổi màu, có đoạn chuyển đen, nổi bọt và phát tán mùi khó chịu.

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra thực địa, đồng thời lấy mẫu nước tại khu dân cư và khu vực xả thải của doanh nghiệp lân cận để phục vụ công tác điều tra. Công ty TNHH BOB Hà Nội thừa nhận sai sót trong việc quản lý và xử lý nước thải, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Công ty hỗ trợ mỗi hộ dân 20 bình nước sạch và bắt đầu triển khai kéo đường ống cấp nước tạm thời để cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng thu thập mẫu nước để phân tích

Sau đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) cùng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vào cuộc điều tra, yêu cầu phân tích mức độ ô nhiễm, đồng thời kiểm tra và xác minh trách nhiệm của công ty liên quan. UBND xã Thạch Quảng cũng cử cán bộ tham gia phối hợp trong công tác lấy mẫu nước ô nhiễm để phục vụ điều tra.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa cũng lấy 5 mẫu nước tại các hộ dân gồm ông Bùi Văn Thủy, ông Đinh Văn Thảo, ông Bùi Văn Thoại, ông Bùi Văn Hiu và ông Nguyễn Văn Thái. Kết quả phân tích theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT cho thấy toàn bộ mẫu nước đều không đạt chuẩn.

Đặc biệt, mẫu nước tại hộ ông Bùi Văn Thủy, ông Đinh Văn Thảo và ông Bùi Văn Thoại xuất hiện hàng loạt chỉ số ô nhiễm tăng cao bất thường như độ màu, độ đục, mùi, Pecmanganat, Sunfua, Coliform và E.Coli. Từ kết quả này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo ba hộ dân trên dừng sử dụng hoàn toàn nguồn nước giếng khoan cho đến khi tình trạng ô nhiễm được xử lý dứt điểm. Hai hộ còn lại được yêu cầu sử dụng nước sau khi lọc và đun sôi để đảm bảo an toàn.