Loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 Hà Nội biến dạng, lệch khỏi vị trí ban đầu

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Con trai đạo diễn Trần Lực: Nhận học bổng quốc tế, 17 tuổi đóng điện ảnh Trần Tú (hay còn gọi là Trần Bờm) được nhận xét ngày càng điển trai, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố là NSND Trần Lực.

16 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi UAV, Cảng vụ hàng không miền Bắc nói gì? Một UAV xuất hiện gần sân bay Nội Bài đã khiến hoạt động cất cánh phải tạm dừng gần một giờ.

Lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: Phường đề xuất biện pháp ‘vẹn cả đôi đường’ UBND phường Thiên Hương (Hải Phòng) đề xuất biện pháp tháo gỡ 'vẹn cả đôi đường' trong sự việc 1 lô đất cấp 2 sổ đỏ kéo dài suốt hơn 5 năm qua chưa được giải quyết.

Người mẹ nghẹn lòng khi con gái bị chồng bạo hành đến tử vong Dù đã lo xong hậu sự cho người con gái xấu số bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong, bà Đinh Thị T. vẫn nghẹn lòng, day dứt vì để con gái lấy nhầm chồng.

Bahrain tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa của Iran Bahrain tuyên bố đánh chặn và phá hủy thành công ba tên lửa và một số máy bay không người lái được phóng từ Iran.

Triệt phá xưởng sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả Nike, Adidas, Gucci tại TP.HCM Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả Nike, Adidas, Crocs, Gucci, thu giữ hơn 23.000 đôi dép trị giá trên 2 tỷ đồng, khởi tố 5 bị can.

Miền Bắc đón không khí lạnh cuối mùa, trời chuyển mưa lớn Không khí lạnh cuối mùa tác động, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An chuyển mưa lớn sau đợt nắng nóng, oi bức, đề phòng dông lốc, gió giật mạnh cũng như lũ quét, sạt lở.

Người dân ở Quảng Ngãi phát hiện quả bom nặng 230kg trong rừng Trong lúc đi rừng, người dân thôn Tân Rát (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một quả bom nặng 230kg sót lại sau chiến tranh.

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 6/2026 mới nhất Giá xe Toyota Vios tháng 6/2026 mới nhất tất cả các phiên bản cùng các chương trình ưu đãi cho khách hàng.

Lộ diện 3 doanh nghiệp được Hà Nội chốt thực hiện Trục đại lộ sông Hồng UBND TP Hà Nội đã phê duyệt liên danh nhà đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư.

Lần đầu tiên tại Việt Nam: Hết cảnh nhà mỗi người một nơi khi đi công viên nước Family Water Wonder tại VinWonders Sài Gòn Park - công viên nước gia đình đầu tiên tại Việt Nam giải bài toán “cha mẹ chơi một nơi, các con chơi một nẻo”.

Maison Office mở rộng hoạt động tư vấn cho thuê văn phòng tại Đà Nẵng Maison Office mở rộng tư vấn cho thuê văn phòng tại Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới trong mạng lưới dịch vụ tại các thị trường trọng điểm.

Một ngày ở Hà Nam: Chơi thể thao, giải nhiệt công viên nước và ngắm pháo hoa Với 45 phút di chuyển từ Hà Nội, Hà Nam – Ninh Bình trở thành tâm điểm du lịch hè miền Bắc nhờ giao thông thuận tiện và nhiều trải nghiệm mới lạ.

Mâu thuẫn mua bán, nhóm người lao vào đánh nhau giữa phố ở Nghệ An Xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán hàng hóa, một nhóm người xảy ra xô xát giữa khu dân cư ở Nghệ An, hiện vụ việc đang được điều tra.

World Cup 2026 chờ Messi, Mbappe phá kỷ lục World Cup 2026 với thể thức 48 đội và 104 trận đấu được dự báo sẽ phá hàng loạt kỷ lục lịch sử, từ số bàn thắng đến những cột mốc cá nhân đặc biệt.

Đại tiệc Sale 6.6 tại MediaMart giảm hết cỡ mua cực hời Đúng dịp ngày đôi 6.6, nhiều sản phẩm tại MediaMart được giảm giá đến 50%, đi kèm chính sách trả góp 0%, giao lắp miễn phí và quà tặng hấp dẫn.

Bác sĩ Vinmec tiết lộ yếu tố quyết định sự sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực tim mạch can thiệp, BSCKII Trần Văn Quý (Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng) từng nhiều lần đối diện với ranh giới sinh tử.

Ông Putin từ chối gặp ông Zelensky, Ukraine nhắm mục tiêu vào St. Petersburg Cư dân thành phố St. Petersburg được yêu cầu không rời khỏi nhà sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "quy mô lớn" của Ukraine.

Gần 22.000 người ở 4 nước Đông Nam Á cùng Vingroup 'Hành động vì hành tinh xanh' Sáng 5/6, hơn 21.700 người dân ở nhiều địa phương cùng Vingroup ra quân hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch “Cùng hành động vì hành tinh xanh”.

World Cup 2026 có thể thành giải đấu gây ô nhiễm nhất lịch sử World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, có thể trở thành kỳ World Cup gây ô nhiễm nhất trong lịch sử bóng đá.

Công an Cần Thơ xác minh clip khiêng quan tài diễu phố Lãnh đạo phường Sóc Trăng cho biết việc nhóm người khiêng quan tài với người sống bên trong diễu hành trên đường phố là có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Video: Khoảnh khắc Mỹ đánh chặn thành công tên lửa, UAV Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đánh chặn loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz cùng khu vực Vịnh Ba Tư.

Loại xe nào cần lưu ý khi dùng xăng E10? Đa số các dòng xe phù hợp với xăng sinh học E10 nhưng vẫn có một số trường hợp có thể chưa đạt mức độ tương thích hoàn toàn.

Phát hiện thi thể nam giới trôi trên suối ở Lâm Đồng Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tỏa đi tìm kiếm và phát hiện thi thể một nam giới trên suối Đại Lào, đoạn qua phường B’Lao.

XSMB 6/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/6/2026 (VTC News) - XSMB 6/6, cập nhật kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 6/6/2026, KQXSMB thứ 7, trực tiếp xổ số miền Bắc 6/6, tra cứu kết quả XSMB hôm nay.

TP.HCM sẽ xây dựng các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm 5 phường xã TP.HCM sẽ xây dựng và hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm ít nhất 5 phường, xã xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Lốc xoáy 'thổi bay' hơn 50 tấn sầu riêng sắp thu hoạch của nông dân Lâm Đồng Chỉ trong khoảng 15 phút, lốc xoáy kèm mưa lớn đã khiến hơn 50 tấn sầu riêng ở Lâm Đồng bị rụng, hàng chục cây bị bật gốc, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Vàng lao dốc 6 phiên liên tiếp, các 'ông lớn' vẫn dự báo lên 6.000 USD/ounce Giá vàng lao dốc thẳng đứng, vàng miếng SJC thủng mốc 150 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới cũng đánh mất mốc 4400 USD/ounce.