Thủ tướng: Đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý 2

Sáng 14/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có nội dung liên quan 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Với dự án xây dựng cơ sở 2 của hai bệnh viện, Thủ tướng cho biết, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan.

Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại.

"Dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý 2/2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và hoàn thiện chức năng quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân (trong đó có một số đối tượng ưu tiên ngay trong năm 2026, nhất là ở vùng sâu, vùng xa); rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm khoa học, hiệu quả hơn.

Liên quan triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế quyết liệt khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý 2/2026, trong đó có cơ sở dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, lĩnh vực dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm….

Bộ Y tế cần quyết liệt cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện để giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu, những thông tin, dữ liệu đã có thì không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp nữa; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, vượt tổng mức thanh toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch trung hạn; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp đặc thù; tính toán kỹ lưỡng lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; Đề án hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế về triển khai các nhiệm vụ được giao.