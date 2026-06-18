Harry Kane ghi 2 bàn chạm mốc đặc biệt, đội tuyển Anh thắng Croatia 4-2

(VTC News) -

Đội tuyển Anh bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia. Harry Kane lập cú đúp trong hiệp một để trở thành một trong 2 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của "Tam sư" tại đấu trường World Cup (cùng có 10 bàn thắng như Gary Lineker). Croatia 2 lần gỡ hòa nhưng các bàn thắng của Jude Bellingham và Marcus Rashford trong hiệp 2 giúp đội tuyển Anh giành 3 điểm.

Harry Kane ghi 2 bàn giúp Anh thắng Croatia 4-2. (Ảnh: Reuters)

Thống kê hiệp 1 cho thấy Anh tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel không áp đảo về kiểm soát bóng nhưng sức tấn công tốt hơn hẳn. "Tam sư" tung ra 9 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36. Số lần dứt điểm của Croatia chỉ là 4, nhưng điều thú vị là hiệu quả 2 đội đạt được là như nhau trong nửa đầu trận đấu.

Video: Kane ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Anh ở World Cup 2026

Đội tuyển Anh sớm vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Harry Kane khi trận đấu mới diễn ra hơn 10 phút. "Tam sư" kiểm soát tốt trận đấu trong những phút sau đó. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại không đủ chắc chắn ở tuyến dưới.

Đội tuyển Anh sớm vượt lên nhờ cú đá phạt đền của Harry Kane khi trận đấu mới diễn ra hơn 10 phút. "Tam sư" kiểm soát tốt trận đấu trong những phút sau đó. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại không đủ chắc chắn ở tuyến dưới.

Croatia tận dụng tình huống phòng ngự hời hợt đầy chủ quan của đối thủ để gỡ hòa ở phút 36. Martin Baturina tung ra cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Jordan Pickford cơ hội cản phá.

Video: Croatia gỡ hòa 1-1

Cuối hiệp một, đội tuyển Anh lại vượt lên nhờ tình huống cố định. Kane bật lên rất cao trong tình huống phạt góc và đánh đầu tung lưới Croatia. Tuy nhiên, hàng thủ vốn không được đánh giá cao của "Tam sư" lại mất tập trung ở phút cuối hiệp một. Ivan Perisic thực hiện pha kiến tạo như có mắt sau lưng để Petar Musa gỡ hòa 2-2.

Musa chớp thời cơ gỡ hòa 2-2 cho Croatia. (Ảnh: Reuters)

Sau hiệp đấu đầu tiên còn trục trặc, đội tuyển Anh chơi hay hơn ở hiệp 2. "Tam sư" gây sức ép ngay sau khi giao bóng và lập tức có bàn thắng từ cú dứt điểm của Jude Bellingham.

Đội tuyển Anh tiếp tục tấn công, đặt khung thành Croatia ở tình trạng báo động thường trực trong những phút sau đó. Họ tung ra tới 13 pha dứt điểm, 9 lần trúng đích. Thủ môn Dominik Livakovic trải qua hiệp đấu vất vả với 7 pha cứu thua, đáng chú ý có loạt 3 pha cản phá liên tiếp trong vòng chỉ 2 giây.

Sau phút 70, đội tuyển Anh bắt đầu thay người và giảm nhịp tấn công. Croatia lúc này mới có những pha đáp trả. Tuy nhiên, đội tuyển Anh lại củng cố lợi thế bằng bàn nâng tỉ số lên 4-2 của Marcus Rashford. Những nỗ lực trong thời gian còn lại của Croatia không đủ để họ có thêm bàn thắng.

Anh 4 2 Croatia Kane 12' 36' Baturina Kane 42' 45+5' Musa Bellingham 47' Rashford 83'

Số liệu thống kê Anh 4-2 Croatia.