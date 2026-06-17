Trực tiếp bóng đá Anh vs Croatia, bảng L World Cup 2026 hôm nay

Cập nhật TRỰC TIẾP Anh vs Croatia Anh 0 0 Croatia Trận đấu giữa Anh và Croatia bắt đầu lúc 3h ngày 18/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Anh vs Croatia mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Anh vs Croatia (3h ngày 18/6) Trận Anh đấu với Croatia diễn ra trên sân AT&T (Arlington, bang Texas, Mỹ). Theo lịch phát sóng World Cup 2026 chính thức của VTV, trận Anh vs Croatia được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Clement Turpin (Pháp). Đây là lần thứ hai Anh và Croatia gặp nhau tại World Cup. Ở bán kết World Cup 2018, Croatia thắng Anh 2-1 sau hiệp phụ. Hai đội cũng từng gặp nhau 2 lần tại EURO trong thế kỷ 21 và Anh đều thắng. Theo mô hình của Opta, Anh có 55,9% khả năng thắng trận. Croatia có 20,8% khả năng thắng, còn xác suất hòa là 23,3%. Opta cũng đánh giá Anh có 95,6% khả năng vượt qua vòng bảng, trong khi Croatia có 77,2%. Bảng L World Cup 2026 gồm Anh, Croatia, Ghana và Panama. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Đội tuyển Anh đấu với Croatia ở bảng L World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng, phong độ Croatia trước trận gặp Anh Croatia dự World Cup lần thứ 7 trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Zlatko Dalic vào bán kết ở 2 kỳ World Cup gần nhất. Croatia giành ngôi á quân World Cup 2018 và đứng hạng ba World Cup 2022. Modric dự World Cup ở tuổi 40. (Ảnh: Reuters) Theo Opta, trong 6 kỳ World Cup gần nhất mà Croatia tham dự, đội bóng này có 3 lần đứng trên bục nhận huy chương. Croatia là một trong 2 đội, cùng Pháp, vào bán kết ở cả 2 kỳ World Cup gần nhất. Croatia vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với thành tích bất bại. Họ thắng 7 trận và hòa 1 trận, chỉ đánh rơi điểm ở trận hòa 0-0 trước Cộng hòa Séc. Theo Opta, Croatia cũng bất bại trong các trận vòng bảng World Cup ở 2 kỳ gần nhất, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước World Cup 2026, Croatia trải qua 3 trận giao hữu đáng chú ý. Đội bóng áo ca-rô thua Brazil, thua Bỉ 0-2, sau đó thắng Slovenia 2-1 nhờ bàn thắng phút 90 của Mario Pasalic. Croatia thủng lưới trong 6 trận gần nhất, tổng cộng 10 bàn thua. Về lực lượng, Croatia không có ca chấn thương đáng kể trước trận gặp Anh.