Sao Brazil vừa khiêu khích lại đổi thái độ, động viên cầu thủ Nhật Bản

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil vượt qua Nhật Bản với tỷ số 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là chiến thắng kịch tính của đội bóng Nam Mỹ khi họ phải chờ tới phút 90+5 mới ghi bàn quyết định. Khoảnh khắc này khiến các cầu thủ Brazil bùng nổ cảm xúc.

Ngay sau khi Martinelli ghi bàn, Matheus Cunha - người đã rời sân bị bắt gặp ăn mừng bằng cách giơ bàn tay 5 ngón - ám chỉ Brazil đã có 5 chức vô địch World Cup, Nhật Bản không có danh hiệu nào ở đấu trường thế giới dù đặt mục tiêu vô địch giải đấu.

Hành động ăn mừng của Cunha gây tranh cãi.

Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với niềm vui chiến thắng, Matheus Cunha thay đổi thái độ với đối thủ. Tiền đạo số 9 của đội tuyển Brazil không vội ăn mừng ồn ao. Thay vào đó, anh tiến đến chào hỏi và động viên các cầu thủ Nhật Bản. Cunha ôm an ủi Ao Tanaka - chính là cầu thủ mắc sai lầm ở phút cuối khiến đội bóng châu Á nhận bàn thua.

Matheus Cunha chia sẻ cảm xúc với Tanaka.

Tiền vệ của Leeds United lúng túng để mất bóng vào chân cầu thủ Brazil. Bruno Guimaraes có đường chuyền vừa đủ để Martinelli dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho Brazil ở phút 90+5. Ao Tanaka bật khóc "như mưa" sau trận đấu. Không chỉ Matheus Cunha mà Alisson Becker cùng một số cầu thủ Brazil đã tiến đến động viên Tanaka.

Chính cái ôm chứa đựng tình cảm và sự tôn trọng của Matheus Cunha giúp anh tránh được một loạt chỉ trích không đáng có. Dẫu sao, việc ăn mừng bàn thắng luôn có thể mang đến những cảm xúc tích cực và tiêu cực với người hâm mộ. Ban huấn luyện tuyển Nhật Bản cũng không hề đổ lỗi cho Ao Tanaka.

Video: Brazil ghi bàn ở phút 90+5

"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình và muốn xin lỗi người hâm mộ. Thật sự tiếc nuối khi không thể có được chiến thắng. Tôi cảm ơn tất cả cổ động viên Nhật Bản đã đến sân vận động ở Houston. Tôi biết nhiều người khác đã theo dõi trận đấu vào giờ sáng ớm ở Nhật Bản, trên thế giới bằng nhiều cách như truyền hình, internet", ông Hajime Moriyasu - HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản cho biết.