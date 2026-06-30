Vì sao Neymar ngồi dự bị dù Brazil bị Nhật Bản dẫn trước?

(VTC News) -

Đội tuyển Brazil giành chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước đội tuyển Nhật Bản tại vòng 1/16 World Cup 2026. "Vũ công Samba" thực sự đã phải chạm trán đối thủ khó khăn nhất kể từ đầu giải. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn chưa sử dụng Neymar đá chính từ đầu.

Nhà cầm quân 67 tuổi giải thích: "Tôi đã dự kiến sẽ sử dụng Neymar. Cậu ấy có thể được vào sân trong hiệp phụ. Trước đó, tôi nói chuyện với cậu ấy là có thể vào sân từ khoảng phút 60 đến 65. Tuy nhiên, Brazil lúc này đã hòa và tôi không muốn thay đổi đội hình khi những người trong sân đã kiểm soát được trận đấu".

Tiền đạo Neymar tiếp tục ngồi dự bị.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti đã yêu cầu học trò sớm khởi động. Thậm chí, đúng là Neymar đã có những động tác "làm nóng" ở cường độ cao hơn trong khoảng phút 60 để sẵn sàng vào sân. Tuy nhiên, ông Ancelotti lần lượt đưa Endrick, Martinelli vào sân thay vì sử dụng Neymar - cầu thủ mới có ít phút thi đấu tại World Cup 2026.

Quyết định của cựu HLV trưởng Real Madrid không làm nhiều người bất ngờ. Neymar dự World Cup 2026 đã là câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi. Anh thậm chí gặp chấn thương trước ngày lên tập trung đội tuyển nhưng vẫn được giữ lại.

Nhưng tiền đạo sinh năm 1992 vẫn là cái tên tạo ra sức hút bậc nhất và mang theo rất nhiều hy vọng của người dân Brazil. Nếu đội bóng Nam Mỹ lại gặp khó khăn tương tự như trận đấu vừa qua, rất có thể Neymar sẽ được tin tưởng. Trước mắt, HLV Ancelotti vẫn khẳng định rằng Brazil có đủ quân số cho mọi hoàn cảnh.

"Chúng tôi sở hữu một đội hình chất lượng và nguồn lực luôn được đảm bảo, cả trên băng ghế dự bị lẫn trên sân. Xét về từng cá nhân, các cầu thủ mà tôi có đều sở hữu trình độ tốt. Chúng ta phải trân trọng điều đó. Cuộc đọ sức với Nhật Bản là một trận đấu rất khó khăn. Nhật Bản không phải là một đội bóng dễ chơi, họ thi đấu rất quyết liệt và có tính tổ chức tốt", HLV trưởng đội tuyển Brazil nói.