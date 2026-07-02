Chuyên gia chỉ trích HLV Bồ Đào Nha tâng bốc Ronaldo quá đà

(VTC News) -

Tờ A Bola dẫn lời Chris Sutton - cựu cầu thủ Chelsea. Cựu danh thủ này cho rằng “thật đáng xấu hổ” khi Roberto Martinez xếp Ronaldo đá chính rồi liên tục khen ngợi học trò: “Tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào lại tâng bốc cầu thủ nhiều như Roberto Martinez. Bồ Đào Nha có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng bị kìm hãm bởi sự hiện diện liên tục của Ronaldo trên hàng công”.

Cristiano Ronaldo được xếp đá chính và thi đấu trọn vẹn cả ba trận đấu vòng bảng World Cup 2026. Anh ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan nhưng “tịt ngòi” trước CHDC Congo và Colombia. Ronaldo thực tế chơi không tốt. Gánh nặng tuổi tác hiện rõ trên từng bước chạy của ngôi sao này.

HLV Martinez luôn khen ngợi Ronaldo sau mỗi trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của Sutton càng gây ra nhiều tranh cãi khi Roberto Martinez quả thật đã luôn khen ngợi Ronaldo bất chấp phong độ không tốt của siêu sao đang chơi cho Al Nassr. Ngay sau trận đấu với Colombia, chiến lược gia này không ngần ngại nói rằng Ronaldo “rất, rất tốt” dù thực tế cầu thủ này mờ nhạt trên hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Martinez cũng vướng vào nhiều tin đồn về việc ưu ái CR7 vì sắp ký hợp đồng với Al Nassr - đội bóng Ronaldo thi đấu. Sau đó, chính vị huấn luyện viên này lập tức phủ nhận tin đồn và khẳng định rằng mọi quyết định sử dụng Ronaldo đều đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế.

Về phần mình, Sutton cho rằng Ronaldo không còn là cầu thủ đẳng cấp như trước. Thậm chí, HLV Roberto Martinez đã “không dám thay Ronaldo ra khỏi sân”. Dù vậy danh thủ người Anh vẫn dự đoán Bồ Đào Nha là người giành chiến thắng trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. Ông tin rằng đội bóng xứ Iberia vẫn mạnh hơn nhiều so với Croatia.

“Đội tuyển Croatia cũng đang già đi và không còn là đội bóng như trước nữa. Đây sẽ là một trận đấu kết thúc với kết quả sát nút và khó đoán, nhưng tôi nghĩ Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Với việc tôi chỉ trích Ronaldo như vậy, có lẽ cậu ấy sẽ ghi bàn thắng quyết định”, Sutton nhận định.