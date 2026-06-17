HLV Argentina: 'Không còn lời nào để nói về Messi nữa'

(VTC News) -

Sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, HLV Lionel Scaloni đã dành những lời ngợi khen đặc biệt cho Messi. Trong trận đấu, đội trưởng Argentina lập cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp tại giải đấu lớn nhất hành tinh, mang về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển ở trận ra quân World Cup 2026.

“Messi ư? Tôi không còn lời nào để nói nữa. Bất cứ điều gì tôi nói lúc này đều là thừa thãi. Những gì cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Tôi đã đến ôm và hôn cậu ấy, rồi nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thật sự bây giờ không còn biết phải nói gì thêm nữa. Ngày Messi giải nghệ sẽ là một ngày rất đáng tiếc với tất cả chúng ta.

Cậu ấy đã làm điều này suốt 20 năm qua. Không chỉ người Argentina mà tất cả những ai yêu bóng đá đều muốn được xem Messi thi đấu. Chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể. Những gì cậu ấy mang lại là điều vô cùng đặc biệt", HLV Scaloni chia sẻ.

HLV Lionel Scaloni ôm Messi sau khi anh rời sân thay người. (Ảnh: Reuters)

Dù Messi vừa cân bằng kỷ lục ghi bàn World Cup của Miroslav Klose với 16 bàn thắng, HLV Scaloni cho rằng những con số ấy chỉ là thống kê: “Hy vọng rồi sẽ có người phá được kỷ lục đó, bởi người ta vẫn nói rằng những điều như thế là không thể lặp lại, phải không nào? Chúng tôi đang có phong độ tốt và sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Nhận xét về trận đấu với Algeria, HLV Scaloni thừa nhận đây không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Đối thủ đã gây ra nhiều khó khăn cho đội đương kim vô địch thế giới bằng lối chơi giàu năng lượng và cường độ cao.

“Chúng tôi biết trước rằng mình sẽ phải chịu nhiều áp lực. Họ là một đội bóng chơi rất tốt và sở hữu những yếu tố có thể gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng các cầu thủ đã làm một công việc tuyệt vời. Dù thắng 3-0, đây thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Có lẽ tỷ số không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, dù chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng", nhà cầm quân người Argentina nhận định, đồng thời dành lời khen cho Lautaro Martinez và Thiago Almada, những cầu thủ đã thi đấu không biết mệt mỏi.

Video: Argentina chiến thắng Algeria với tỷ số 3-0

Đáng chú ý, HLV Lionel Scaloni thừa nhận ký ức về cú sốc tại World Cup 2022 vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí toàn đội: “Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt khi gặp một đối thủ mạnh. Sức mạnh tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thất bại tại Qatar vẫn là điều chúng tôi luôn ghi nhớ. Nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chiến thắng này giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn cho chặng đường phía trước, và chắc chắn các cầu thủ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với trạng thái tốt hơn".

Chiến thắng trước Algeria giúp Argentina khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, Scaloni vẫn nhấn mạnh rằng đội bóng của ông còn nhiều điều cần cải thiện trước các thử thách tiếp theo.

“Nếu đối thủ chơi tốt thì chúng tôi phải biết phòng ngự. Không thể lúc nào cũng cầm bóng và áp đặt thế trận. Điều quan trọng là đội bóng luôn sẵn sàng chiến đấu. Vẫn còn những điều cần hoàn thiện, nhưng khi các cầu thủ biết xắn tay áo lên và làm việc hết mình, đó là điều rất tích cực".