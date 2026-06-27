Máy bay đâm tòa nhà cao nhất Bắc Kinh: Phi công thiệt mạng, 13 người bị thương

(VTC News) -

Video do nhân chứng quay cho thấy các mảnh vỡ máy bay rơi xuống sau khi được cho là đã va chạm với tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h55 ngày 26/6, khi chiếc máy bay một động cơ đang bay gần tuyến đường Vành đai 3 phía Đông thì đâm vào 1 tòa nhà cao tầng. "Trên máy bay chỉ có một người là phi công và người này đã tử vong", thông báo của chính quyền địa phương cho biết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

13 người bị thương dưới mặt đất đang được điều trị y tế và chưa có báo cáo về trường hợp nào nguy kịch.

Tòa nhà bị máy bay đâm trúng là CITIC Tower (China Zun), cao 528 m với 108 tầng, hiện là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh và là trụ sở của tập đoàn nhà nước CITIC Group. Công trình này nằm trong khu thương mại trung tâm của thủ đô Trung Quốc, cách Tử Cấm Thành khoảng 6 km và ở gần Trung Nam Hải – nơi đặt văn phòng của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc.

Thiệt hại đối với tòa nhà được đánh giá là tương đối hạn chế. Phần mặt ngoài bị thủng do hai tấm kính lớn vỡ ra, và khu vực này tạm thời đang được che chắn.

Nhân chứng cho biết tiếng va chạm rất lớn. Một nhân viên giao hàng có mặt gần hiện trường kể rằng anh nghe thấy tiếng nổ lớn vào khoảng 18h. "Âm thanh còn lớn hơn cả pháo hoa", người này nói.

Các bức ảnh trên mạng xã hội được cho là số đăng ký của chiếc máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh là B-12PPA. (Ảnh: X /Takemikazuchi26)

Một nhân viên văn phòng làm việc gần đó cho biết từ cửa sổ, cô nhìn thấy một tấm bạt màu xanh phủ lên một vật thể lớn trên mặt đường, có kích thước tương đương một chiếc xe Volkswagen Beetle. Sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh, triển khai hàng chục xe cảnh sát và xe cứu hỏa.

Theo dữ liệu của Flightradar24, chiếc máy bay gặp nạn là loại Aurora SA60L thể thao hạng nhẹ, hai chỗ ngồi, một động cơ, do hãng Sunward của Trung Quốc sản xuất. Một chiếc máy bay trùng với số đăng ký được cho là thuộc sở hữu và vận hành bởi Công ty Hàng không Tổng hợp Dongshi Shuangyue có trụ sở tại Bắc Kinh, theo một video quảng cáo do công ty này đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2024.

Tờ Financial Times, dẫn lời một người am hiểu vụ việc, đưa tin rằng chiếc máy bay thuộc về công ty này. Reuters không thể xác định ngay lập tức liệu công ty có sở hữu và vận hành chiếc máy bay khi xảy ra tai nạn hay không, hoặc liệu phi công liên quan có thuộc công ty hay không.

Một nhân viên của Công ty Hàng không Tổng hợp Dongshi Shuangyue được Reuters liên hệ vào thứ Bảy cho biết cô không chắc chắn liệu chiếc B-12PP có thuộc về công ty hay không và không cung cấp thêm thông tin.

Video của công ty, đã bị xóa khỏi tài khoản mạng xã hội vào tối thứ Sáu, cho biết một chuyến tham quan ngắm cảnh 30 phút từ sân bay nhỏ Shifuosi sẽ có giá 880 nhân dân tệ (129 USD).

Công ty cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh ở độ cao thấp, các chương trình trải nghiệm bay thực tế và đào tạo hàng không tại quận Pinggu ngoại ô, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 50 km.

Từ tháng 5 năm nay, chính quyền thành phố đã cấm mua, thuê hoặc vận hành thiết bị bay không người lái nếu không được cấp phép vì lý do an ninh công cộng. Lần gần nhất xảy ra tai nạn hàng không tại Bắc Kinh là vào năm 2022, khi một trực thăng du lịch rơi trong chuyến bay giữa hai quận Xương Bình và Phòng Sơn, khiến cả hai phi công thiệt mạng.