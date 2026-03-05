Cuộc đời thăng trầm của 'nam thần nhạc rock' Kasim Hoàng Vũ trước khi qua đời

(VTC News) -

Sau thời gian chống chọi bệnh tật, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ ra đi ở tuổi 46 tại Mỹ. Theo chia sẻ của những đồng nghiệp thân thiết, nam ca sĩ qua đời vào ngày 1/3. Gia đình đang lo chuyện tang lễ và sẽ sớm có cáo phó.

"Nam thần nhạc rock" phong trần

Kasim Hoàng Vũ (tên thật Nguyễn Đức Hoàng Vũ) sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương từng được mệnh danh "nữ hoàng nhạc rock" thập niên 1980, bố anh là người Ai Cập.

Là nam ca sĩ nhạc rock của Việt Nam trong thập niên 2000, Kasim Hoàng Vũ từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi Sao Mai. Tuy nhiên anh thực sự nổi tiếng sau khi giành giải nhất Sao Mai điểm hẹn 2004.

Cùng thời với Tùng Dương, Lưu Hương Giang...nhưng Kasim Hoàng Vũ lại mang màu sắc rất riêng từ ngoại hình phong trần, nam tính đến giọng hát khỏe khoắn đậm chất rock.

Kasim Hoàng Vũ được mệnh danh là "nam thần nhạc rock".

Thời hoàng kim, anh từng là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt Nam với những bản hit như Tôi là ai em là ai, Đôi mắt Pleiku, Vì yêu...

Phong cách cá tính, bụi bặm, "máu lửa" và chất giọng khỏe khoắn, nội lực cũng giúp Kasim Hoàng Vũ tạo dựng được chỗ đứng riêng trong làng nhạc Việt. Anh được nhiều người gọi là "nam thần nhạc rock" của showbiz Việt.

Kasim Hoàng Vũ hát "Đôi mắt Pleiku".

Sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ cũng từng lấn sân qua điện ảnh với bộ phim Chết lúc nửa đêm.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Kasim Hoàng Vũ bỗng dần vắng bóng khỏi thị trường giải trí trong nước. Anh sang Mỹ và hoạt động ca hát ở các sân khấu hải ngoại.

Đến năm 2018, nam ca sĩ công bố thông tin anh có vợ Việt kiều và 2 con. Gia đình anh sống trong căn nhà rộng hơn 200m2 ở thành phố Katy, tiểu bang Texas, Mỹ. Với mong muốn giữ gia đình bình yên, Kasim Hoàng Vũ hạn chế đăng ảnh người thân trên mạng xã hội.

Để mưu sinh, Kasim Hoàng Vũ trở thành đầu bếp, kinh doanh nhà hàng ở Mỹ. Ngoài ra, anh cũng mở phòng thu tại nhà và tự sản xuất các MV cá nhân để đăng trên kênh YouTube.

Hào quang vụt tắt vì bạo bệnh

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bị bệnh viêm khớp xương hàm và phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Căn bệnh khiến gương mặt anh bị lệch, một phần cằm biến dạng.

Suốt thời gian đó, anh không thể ăn uống bình thường, ăn ít hơn trước, chỉ ăn cháo, uống sữa dinh dưỡng... Căn bệnh này đã khiến cơ thể anh sụt cân trầm trọng từ 80 kg chỉ còn 66 kg.

Sau khi phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ cũng phải tạm dừng việc ca hát. Tháng 8/2024, bệnh tình của nam ca sĩ tái phát. Anh ngày càng gầy yếu, mệt mỏi, đau đớn thường xuyên thức trắng đêm vì mất ngủ được một người bạn thân chia sẻ. Nhiều khán giả xót xa khi thấy hình ảnh Kasim Hoàng Vũ tiều tuỵ, gương mặt biến dạng vì bạo bệnh.

Kasim Hoàng Vũ xuống dốc phong độ vì bệnh tật.

Thời điểm đó, Kasim Hoàng Vũ cho biết sẽ phải phẫu thuật cấy ghép xương hàm. Tháng 9/2024, nhiều ca sĩ tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp Kasim Hoàng Vũ trong thời điểm khó khăn để giúp anh có tiền phẫu thuật.

Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật từ đầu năm 2025, sức khoẻ của Kasim Hoàng Vũ dần ổn định.

Kể từ đó, anh vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái về câu chuyện cuộc sống, triết lý nhân sinh hay những bài đăng vui vẻ trên trang cá nhân. Dù vậy nam ca sĩ không đăng tải hình ảnh của bản thân.

Những ngày tháng cuối đời, Kasim Hoàng Vũ mở nhà hàng mới tại Houston, Texas. Anh cho hay chọn bán bún bò Huế vì từng phục vụ món này tại nhà hàng cũ, được mọi người yêu thích.

Ca sĩ cũng cho biết muốn sớm trở lại công việc để cải thiện tâm trạng sau thời gian dài tập trung trị bệnh. Mặt khác, anh cần thu nhập để trang trải cuộc sống và lo chi phí chăm sóc sức khỏe sau phẫu thuật. Tuy vậy nhà hàng này phải ngừng hoạt động sau thời gian ngắn vì sức khỏe của Kasim tiếp tục suy giảm.

Lúc sinh thời, Kasim Hoàng Vũ mở nhà hàng để mưu sinh ở Mỹ.

Những năm tháng cuối đời, bạn bè, đồng nghiệp đều biết rõ hoàn cảnh của Kasim Hoàng Vũ nên thường tổ chức đêm nhạc kêu gọi quyên góp chi phí cho anh chữa bệnh.

Lần cuối cùng Kasim Hoàng Vũ cập nhật trang cá nhân là vào tháng 12/2025. Anh đăng hình cùng mẹ và chúc mừng Giáng sinh đến bạn bè, khán giả.

Sau những năm tháng bệnh tật, Kasim Hoàng Vũ ra đi ở tuổi 46. Nhiều khán giả tiếc thương cho số phận của "nam thần nhạc rock" một thời.